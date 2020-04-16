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ABD'yi sarsan görüntüler! Polisin ihbar sonrası baskınında 17 ceset birden bulundu

İsimsiz bir ihbarı değerlendiren ABD polisi, Sussex County'deki Andover Subacute ve Rehabilitasyon Merkezi'nde küçük bir morgun içinde bir biri üstüne yığılmış 17 ceset buldu.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bu skandalı konuşuyor. New Jersey'de yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Polise gelen bir ihbar telefonu, yaşlı bakımevinin dışında bir kulübede ceset olduğu yönündeydi. Polis, ihbarın ardından hemen harekete geçti ve olay yerine gitti. Baraka tarzındaki yerde ceset bulunamadı ancak araştırmalar devam etti.

Yaşlı bakımevinin içinde inceleme yapan polis gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Normalde sadece 4 insanın sığabileceği küçük bir morgu andıran odanın içerisinde tam 17 cansız beden vardı.

New York Times'ta yer alan habere göre; Yetkililer, tesiste toplamda 68 ölümün yaşandığını, hayatını kaybedenlerden 26'sında korona virüs testinin pozitif çıktığını açıklarken, bir hemşirenin de yaşamını yitirdiğini belirtti. Diğer ölümlerin nedeni ise bilinmiyor.

Neden öldükleri henüz bilinmiyor

CNN'de yer alan bilgilere göre ise, bakımevi çalışanlarının konu hakkında net bir bilgiye sahip olmadığını ifade eden polis ekipleri, çalışanların, "Sakinler çok yaşlıydı. Kovid-19 nedeniyle mi yoksa başka sebeple mi hayatlarını kaybettiklerinden emin değiliz" açıklamasında bulundu.

17 cansız bedenin ceset torbasında olduğu belirtilen açıklamada, karışmamaları için isim etiketlerinin de eklendiği kaydedildi.

2 bin 543 lisanslı yatağıyla eyaletteki en büyük tesislerden biri olduğu belirtilen merkezin mart ayında yapılan rutin incelemede 'ortalamanın çok altında' olarak derecelendirildiği açıklandı.

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