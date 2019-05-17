ABD'yi iran'a karşı harekete ne geçirdi?

NYT'ye göre ABD'yi İran'a karşı alarma geçiren uydudan çekilmiş füze görüntüleri.

New York Times, son gelişmeler ışığında ABD-İran geriliminin neden kaynakladığını açıkladı. ABD'nin İran'ı 'tehdit' olarak görmesinin ve iki ülke arasındaki gerginliklerin nedeninin, İran'ın ateşlenmeye hazır füzeleri küçük botlara yüklediği uydu görüntüleri olduğunu yazdı.

New York Times'ın yaptığı habere göre, ABD ile İran arasında gerilimin tırmanmasının ve ABD'nin İran'ı bir 'tehdit' olarak görmesinin nedeninin, ateşlenmeye hazır füzelerin İran tarafından küçük botlara yüklendiği uydu görüntüleri. İsimleri açıklanmayan üç yetkilinin konuştuğu iddia edilen haberde, Donald Trump'ı alarma geçiren görüntülerin uydu tarafından çekildiği belirtildi.

Beyaz Saray, Pentagon ve CIA alarma geçti

Habere göre, istihbarattan alınan görüntüler incelendiğinde, Donald Trump yönetimi, Beyaz Saray, Pentagon ve CIA'nin alarma geçtiği belirtilirken, uydu fotoğraflarının, "İran, ABD'ye saldırmak için hazırlanıyor" şeklinde yorumlandı.