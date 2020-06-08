ABD’yi bu yaz milyonlarca mutant sivrisinek istila edecek
Sıtma gibi ölümcül hastalıkların yayılmasını durdurmak için bir laboratuvarda yaratılan milyonlarca mutant sivrisinek, bu yaz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin merkezindeki ABD'de serbest bırakılacak. Gen saldırısına uğramış böcekler, yerel sivrisinek popülasyonlarıyla çiftleşerek onların neslini yok etmesi için tasarlandı. Ancak bazı bilim insanları projenin vahşi yaşama ve biyoçeşitliliğe vereceği zararlar konusunda uyarı yaptı.
Sivrisinekler; dang humması, zika virüsü ve sıtma gibi hastalıkların ısırdığı insanlara geçmesine neden oluyor. Bilim insanları, bu soruna çare olması amacıyla laboratuvarda gen saldırısına uğramış sivrisinekler geliştirdi.
Söz konusu mutant böceklerin bu yaz ABD’de serbest bırakılacağı açıklandı. Araştırmacılar, genetiği değiştirilmiş sivrisinekler ile yerel popülasyonun çiftleşmesi sonucunda bölgedeki enfekte sivrisinek popülasyonunun yok olmasını ya da sayısının azalmasını umut ediyor.
Ancak söz konusu teknoloji, laboratuvar deneylerinde ümit vaat ederken; uzmanlar, planın vahşi doğada korkunç bir yıkıma neden olabileceği konusunda uyarıyor.
Mutant böceklerin doğaya bırakılmasına ilişkin, 'The Conversation'da makale yazan bir grup doğa ve etik bilimcisi, "Söz konusu strateji, her yıl sivrisinek kaynaklı hastalıklardan etkilenen yüz milyonlarca insan için önemli potansiyel faydalar sağlıyor. Bununla birlikte, mevcut hükümet gözetimi ve genetik olarak değiştirilmiş sivrisineklerin bilimsel değerlendirmesi ele alındığında, bu durumun doğaya ve biyolojik çeşitliliğe verebileceği zararlara ilişkin yeterli sorumluluğun alındığı hususunda endişeliyiz" ifadelerini kullandı.