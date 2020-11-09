ABD'ye yerleşen Tolga Karel 'kanıma dokunuyor' deyip anlattı: Bunun adı vatan hainliğidir
Oyunculuğu bırakıp Amerika’ya yerleşen Tolga Karel, "yazıklar olsun" diyerek yaptığı açıklama olay oldu.
Türkiye'deki oyunculuk kariyerini sonlandırarak ABD’ye yerleşen oyuncu Tolga Karel, ülke gündemi ve ABD'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Karel'in çarpıcı sözleri magazin dünyasına bomba gibi düştü.
ABD seçimlerine ilişkin konuşan Karel, "Benim için Trump'ın ya da Biden'ın seçilmesi önemli değil. Önem olan seçilen başkanın Türkiye lehine politikalar izlemesidir" dedi.
Yine ülkeme döneceğim: 4 yıldır Amerika'da yaşayan Karel Türkiye'yi özlediğini belirterek şunları söyledi: "Çok özlüyorum. Kalbimde hep ülke özlemi yatıyor. Ben milliyetçi bir adamım. Yurt dışında okudum, aldığım oyunculuk eğitimi sonrası ülkeme dönüp oyunculuk yaptım. Şimdi de burada kendimi geliştiriyorum ama sonra yine ülkeme döneceğim. Türkiye benim için aşk. "
FETÖ artıkları var: "Bazılarımız yurt dışına çıkıp Türkiye'yi kötülüyor. Bu benim gözümde alçaklıktır, vatan hainliğidir. Amerika'da FETÖ artıkları var, ellerini kollarını sallayarak geziyorlar, bir de utanmadan güzel Türkiye'mi kötülüyorlar. İşte bu benim kanıma dokunuyor. "