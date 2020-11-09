ABD'ye yerleşen Tolga Karel 'kanıma dokunuyor' deyip anlattı: Bunun adı vatan hainliğidir

Yine ülkeme döneceğim: 4 yıldır Amerika'da yaşayan Karel Türkiye'yi özlediğini belirterek şunları söyledi: "Çok özlüyorum. Kalbimde hep ülke özlemi yatıyor. Ben milliyetçi bir adamım. Yurt dışında okudum, aldığım oyunculuk eğitimi sonrası ülkeme dönüp oyunculuk yaptım. Şimdi de burada kendimi geliştiriyorum ama sonra yine ülkeme döneceğim. Türkiye benim için aşk. "