ABD'ye satmayın Türkiye Cumhuriyetini!

2023, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için kırılma noktasıdır.

Bugün verilen mücadele ne Erdoğan'ın ne de Bahçeli'nin varlığı mücadelesi değildir!

Mücadele onların güçlü ittifakında “BAĞIMSIZ TÜRKİYE” mücadelesidir…

Türkiye'nin beka ve istikbali mücadelesidir ki bu mücadele partiler üstüdür…

Fakat bu gerçeğe çok uzak duruş gösteren bir muhalefet ile karşı karşıya kalmanın ibret vesikasını izliyoruz…



Soru ve cevabı şudur;

"Kılıçdaroğlu’nu, Akşener’i, Babacan’ı, Davutoğlu’nu, Karamollaoğlu’nu…

HDP’ yi…

FETÖ’ yü, PKK’yı, PYD’yi…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı devirmek için bir araya getiren güç kimdir"

ABD!.

Yani ABD Başkanı Joe Biden!



15 Temmuz hain darbe girişimine Türk milletinin Erdoğan’ın arkasında dik durarak geçit vermemesi o günden bugüne ABD’nin tüm kimyasını bozdu ve çıldırttı!.

Tayyip Erdoğan’ı içeride halkın karşısında güçsüz kılmak için dolar ve ekonomi ile vurma operasyonu sürüyor!..

“Suriye’deki ABD destekli terör yuvalarını harekat başlatabiliriz “dedi..

Anında ‘Dolar’ fırladı!..

Son yıllarda bu meseleyi en gerçekçi şekilde algılayan, dağın arkasındaki asıl tehlikeyi yani beka sorununu , Türkiye’yi diz çöktürme oyununu görerek iktadara tam destek vererek tüm oyunları bozan siyaset değil devlet adam MHP lideri Devlet Bahçeli’dir…

Türk Devleti ve Milleti için “erken uyarı” sistemidir ki tarih Devlet Bahçeli’nin duruşunu altın harflerle yazacaktır...

Bugün Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındaki duruşunu eleştirenlerin yarın ondan özür dileyeceği gün gelecektir…

Türkiye kritik bir süreçte!..

Bakın bir dostumun gönderdiği çok önemli her yönü ile dikkate alınması gereken bir değerlendirmeyi neler olup bitiyor noktasında sizlerle paylaşmak istiyorum...

Ders bence!...

Okuyalım..

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1-ABD Türkiye'yi çembere alıyor.

Yunan adaları ve Trakya sınırına kadar üs kurdu. PYD'yi silahlandırıp bölgeye üs kurdu. ABD Türkiye'yi tehdit eden Doğu Akdeniz tasarısını senatoya sundu. Türkiye'ye baskıyı artırdı. Türkiye'de lider, otorite ve yönetim boşluğu oluşmasını bekliyor.



2) 2025'e kadar parçalanacak 25 ülkeden biri de Türkiye idi. 2013'ten sonra oluşturulacak bir otorite boşluğu ile Türkiye işgale açık hale getirilip en az üçe bölünme planı uygulanacaktı. İlk hedef otorite boşluğu idi. FETÖ otorite boşluğu oluşturmakla görevlendirildi.



3) Ve bölme mesajını verdiler. New York Times Gazetesi 2016 yılında ABD Başkanı Wilson'un 100 yıl önce çizdiği Türkiye'yi üçe bölen haritayı tekrar yayınladı. Times Gazetesi, ABD derin devletine bağlı. Uygulayacakları planların mesajı gazetede verilir.



4) Haritanın paylaşıldığı 2016 yılı 15 Temmuz Darbesinin yılı. Tesadüf değil. Haritaya göre Marmara, İstanbul ve İzmir'i de içine alan bölge Uluslararası Constantinopolitan Devleti, Doğu Anadolu’da Ermenistan, Güneydoğu Anadolu’da Kürdistan, orta bölge Türkiye diye bölünmüş.



5) Geçen sene CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kendi bayrağı ve parasının olması gerektiğini söyledi. Wilson haritasında İzmir ayrı bir devlete bağlı olarak görünüyor. Tunç Soyer'in de Wilson gibi bir mason olduğunu bilmeyen yok. Soyer'in konuşması tesadüf değil.



6) ABD derin devletine çalışan Henry Kissenger:

"Kıyamet Savaşı olacak, Ortadoğu'daki dengeler tamamen değişecek. 7 ülke işgal edilip Büyük İsrail Devleti kurulacak. Bu 7 ülkeden biri kesinlikle Türkiye olacak" demişti. Türkiye'yi işgal edip stratejik bölmeyi yapacaklar.



7) FETÖ darbe girişimini organize eden sözde “yurtta sulh konseyi” üyesi eski Tuğamiral Sinan Sürer’in odasında ele geçirilen dokümanlarda, Türkiye’yi iç savaşa sürükleyecek ve bölünmesine neden olacak plan tespit edildi. FETÖ bu kirli kurguya hizmet ediyordu.

Hizmet hareketi (!)



Planları şöyleydi:

Deniz Kuvvetlerini FETÖ ile ele geçir.

Akdeniz'de operasyon yapamayacak hale getir.

15 Temmuz darbesiyle de Türkiye'yi içine kapat, pasifize et.

Akdeniz, Suriye, Afrika, Orta Doğu'da Türkiyesiz paylaşım yap, harita çiz.

Tüm planları bozuldu.

Örtülü savaştayız.



9) Türkiye neden bölünecek.

Güneydoğu petrol denizi. Uzaydan tespit edildi. Çökecekler!

Kapadokya'ya kadar Büyük İsrail toprağı. Bölünmeden çökemezler.

Bölgede güçlü devlet ve otorite istenmiyor. Irak, Suriye, Libya, Türkiye, İran gibi. Bölünüp minimize edilecek.



10) Türkiye 2016-2021 arasında otorite ilan ederek oyunu bozdu. İçeride bölme odakları tasfiye edildi. Dışarıda kuşatma odakları askeri operasyonlarla delindi! Akdeniz'e inip Libya ile anlaşarak savunma kalkanı kurduk. Ordu, MİT ve silahlar hızla modernize edildi.



11) 2016'dan sonra ABD Yunanistan'ın kuzeyinden güneyine kadar askeri olarak yerleşmeye başladı. Silah ve savaş mühimmatı yığdı.

Ve hala yığmaya da devam ediyor.

Tam bu arada dünyanın gözü önünde Yunan vekil 2020'de Türkiye bayrağını ikiye yırttı.

Mesaj net.

Türkiye'yi böleceğiz!



12) Türkiye büyük hamlesini yaptı.

MİT için güvenlikli ve aktif olacak KALE adında bina yaptı. Metafizik istihbarat ve yüksek teknoloji eklendi. Dinleme ve sızma imkansız.

Dış operasyon izni verildi.

İsrail Hakan Fidan üzerinden KALE'yi tehdit etti.

Çünkü MİT'i kaybettiler!



13) Kritik bir 10 yıl başladı. Saldırılar artacak. Türkiye TSK ve MİT'i temizleyip milli silahlarla modernize ederek savunma için hazır hale getirdi. ABD ve İsrail TSK ve MİT'i hedef tahtasına oturttu. FETÖ'nün temizlenmesi ile TSK ve MİT'i kaybettiler. Almak için gelecekler.



14) Birlik şart!

Türkiye'de iç savaş çıkarıp otorite boşluğu planlıyorlar. Futbol, parti, ideoloji, ekonomi gibi birçok konu kaşınarak kontrollü kaos oluşturulacak. Darbe ve iç savaşın anahtar kelimeleri demokrasi ve özgürlük. Hedef petrol ve enerji kaynaklarının kontrolü.



15) Herkes uyanık olmalı.

Parti kavgaları arttığı an ajanlar Türkiye'ye damlar. İç savaşı körükler. Dava partiler üstüdür. Unutmayın kazanılması gereken seçim değil, savaş var. Yenilmesi gereken parti değil sistem var.

Halk parti kavgasına yönlendirilip pasifize ediliyor.



16) Türkiye yakında büyük Mavi Vatan Tatbikatı yaparak meydan okuyacak. Sondaj gemileri ile Mavi Vatan'a yerleşme zemini kurdu.

İHA-SİHA ile kukla piyonları etkisiz hale getirdi. Ayasofya ile stratejik mesaj verdi.



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Okudunuz işte..

Hepsi gerçek..

Tarihin en büyük tehdidiyle karşıyayız!..

Başlarken yazdım..

Mesele Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin varlık meselesi değil Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bağımsızlık meselesidir…

Mesele Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde;

ABD’ye karşı eğilmemek, diz çökmemek ve emir almamaktır!..

İMF’ ye şartlar ne olursa olsun muhtaç olmamaktır!..

Yüzde 75’lere ulaşan Milli Savunma Sanayi hamlesidir!..

Üniter Devlet yapısından asla taviz vermemektir…

Bugün muhalefet seçimde iktidarla hesaplaşmayı beklemek yerine küresel güçlerin değirmenine su taşıması gaflettir!

Diyeceğim şu ki!..

Bu ülkeye kendi kişisel ikballeriniz için ihanet etmeyin!..

Bu ülkeyi yalan, dolanla kisisel ikballerini için kutuplaştırmayın!..

Particilik ideolojisiyle düşünmeyin.

Bu ülkeyi kendi kişisel ikballeriniz için satmayın!..

Bu ülkeye kendi kişisel ikballeriniz için ihanet etmeyin!..

Bu ülkeyi yalanlarınızla. tehditlerinizle kutuplaştırmayın!..

Bu ülkeyi satmayın!..

Kendi kişisel hesaplarınız ve iktidar olma hırsınızla satmayın Türkiye Cumhuriyeti Devletini...

Tayyip Erdoğan'lar, Devlet Bahçeli'ler, Meral Akşener'ler, Kemal Kılıçdaroğlu'lar fani...

Türkiye Cumhuriyeti Bakidir!..

Satmayın bu güzel ülkeyi!..

Her kim devletinin yanında milliyetsiz kalırsa altında kalır!..