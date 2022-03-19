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ABD'ye ait askeri uçak Norveç'te düştü

ABD'ye ait askeri uçak Norveç'te düştü

 Norveç Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezleri (JRCC), içinde 4 kişi bulunan ve ABD Deniz Piyadeleri'ne ait V-22 Osprey tipi askeri uçağının Norveç'in kuzeyinde düştüğünü duyurdu.

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Norveç Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezleri (JRCC) tarafından yapılan açıklamada, ABD Deniz Piyadeleri'ne ait V-22 Osprey tipi askeri uçağın, NATO'nun "Soğuk Müdahale 2022" (Cold Response 2022) adlı Norveç'teki askeri tatbikatına katıldığı sırada yerel saatle 18.26 sularında Norveç'in kuzeyine düştüğü ifade edildi.

Düşen uçakta 4 kişinin bulunduğunu belirten JRCC, uçağın bir eğitim tatbikatında olduğunu ve normal şartlarda yerel 18.00 sularında iniş yapmasının gerektiğini kaydetti. Bölgede hava koşullarının kötü olduğunu ve daha da kötüleştiğini belirten JRCC, "Uçak yere çakıldı" ifadelerini kullandı.

Düşen uçakta bulunan yolcuların durumunun henüz bilinmediğini aktaran JRCC, bir kurtarma helikopteri ve bir Norveç askeri Orion uçağının bölgede havadan arama ve keşif çalışmaları yürüttüğünü ve uçağa ilişkin bulguların olduğunu kaydetti. JRCC, "Acil durum sinyali alındıktan sonra onu bulduk. Kötü hava şartları nedeniyle aşağı inemiyoruz. Polis ve kurtarma ekipleri karadan ilerliyor" dedi.

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