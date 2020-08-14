Abdurrahman Dilipak: Yine yazacağım ve söyleyeceğim istişareler yapıyorum

Kadınlara yönelik hakaret içerikli sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tepki gösterdiği Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, "Yine yazacağım ve söyleyeceğim. İstişareler yapıyorum. Duanıza muhtacım" dedi.

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İstanbul Sözleşmesi’ne destek çıkan bazı AK Partili kadınları eleştirdiği yazısında hakarete varan ifadeler nedeniye Abdurrahman Dilipak, eleştiri oklarının hedefinde.

Dilipak, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelttiği tepkinin ardından kişisel Twitter hesabında bazı paylaşımlarda bulundu.

İlk olarak "Bugün günlerden cuma. Hayırlı cumalar diliyorum. Bu bayram günü kimseyi üzmek istemiyorum. Ama yazacak, söyleyecek çok şeyler var. Yine yazacağım ve söyleyeceğim. İstişareler yapıyorum. Duanıza muhtacım" paylaşımında bulunan Dilipak, devamında 12 Ağustos'ta yayınlanan videosunu yeniden paylaştı.

.AK Parti Kadın Kollarının suç duyurusu hakkında - Abdurrahman Dilipak https://t.co/CbjMQSTl4w @YouTube aracılığıyla — Abdurrahman Dilipak (@aDilipak) August 14, 2020

"AK Parti içindeki AKP'lilerden bahsediyorum"

Bu videoda Dilipak, AK Parti Kadın Kolları'nın hakkında bulunduğu suç duyurusuyla ilgili olarak şu yorumları yapıyor:

"Herhangi bir şerefli insan, iffetli bir kadının namusuna dil uzatamaz. Yıllarca insana iffet, şeref, namus konusunda konferanslar vermiş, insan onuru için mücadele etmiş bir insana böyle bir itham kabul edilemez. Bu İslam'da en büyük suçlardan biridir. Böyle bir suçlama olmadığı halde, ömrünü bu davaya vakfetmiş bir insana böyle bir iftira inadı da aynı derece ağır bir suçtur. Benim yazımda çok net bir şekilde 'AK Parti içindeki AKP'liler' deniyor.

Hepimizin nefsinde taht kurmuş oturan bir şeytan var. O şeytan peygamberin evlerinden bile uzaklaşmadı. Şeytan taşlarken biz bunu anlatırız. AK Parti herhalde şeytanın tatile çıktığı bir yer değildir. Ben iffetsizlik isnadı yapacak kadar alçak biri miyim? AK Parti içindeki AKP'lilerden bahsediyorum. ANAP'ın dağılma sürecinden bahsederek papatyalardan bahsediyorum. 'Bu LGBT fitnesine İstanbul Sözleşmesi'ne çanak tutan yeşil sermayeye karşı ne yapılıyor?' diyorum. Niye MÜSİAD'dan ses çıkmıyor? Ben üyeyim oraya, kendi aileme mi isnat ettiğimi düşünüyorlar? CHP bana bunu yapmadı. HDP bana bunu yapmadı. ÇYDD bana bunu yapmadı. Bunu yapanlar işte AK Parti içindeki AKP'liler."

"Fahişe derken AK Partili kadınları kastetmedim, LGBT yerine söylediğim bir kelime"

Tepkiler üzerine Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, tartışmaların odağında olan sözleriyle ilgili olarak dünkü yazısında "40 kere söyledim, 'Fahişe' derken ki kastım bırakın AK Parti’yi veya sözleşmeyi destekleyenleri, hiçbir kadın grubu değil. LGBT yerine söylediğim bir ikame kelimedir" ifadelerini kullanmıştı.

81 ilde AK Partili kadınlardan suç duyurusu

AK Partili kadınlara yönelik tepki çeken sözleriyle gündeme gelen köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında, başta genel merkez olmak üzere 81 il kadın kolu başkanı suç duyurusunda bulunmuştu.