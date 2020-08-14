BIST 1.089
DOLAR 7,38
EURO 8,72
ALTIN 461,54
HABER /  MEDYA

Abdurrahman Dilipak: Yine yazacağım ve söyleyeceğim istişareler yapıyorum

Kadınlara yönelik hakaret içerikli sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tepki gösterdiği Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, "Yine yazacağım ve söyleyeceğim. İstişareler yapıyorum. Duanıza muhtacım" dedi.

Abone ol

İstanbul Sözleşmesi’ne destek çıkan bazı AK Partili kadınları eleştirdiği yazısında hakarete varan ifadeler nedeniye Abdurrahman Dilipak, eleştiri oklarının hedefinde.  

Dilipak, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelttiği tepkinin ardından kişisel Twitter hesabında bazı paylaşımlarda bulundu.

İlk olarak "Bugün günlerden cuma. Hayırlı cumalar diliyorum. Bu bayram günü kimseyi üzmek istemiyorum. Ama yazacak, söyleyecek çok şeyler var. Yine yazacağım ve söyleyeceğim. İstişareler yapıyorum. Duanıza muhtacım" paylaşımında bulunan Dilipak, devamında 12 Ağustos'ta yayınlanan videosunu yeniden paylaştı.

"AK Parti içindeki AKP'lilerden bahsediyorum"

Bu videoda Dilipak, AK Parti Kadın Kolları'nın hakkında bulunduğu suç duyurusuyla ilgili olarak şu yorumları yapıyor:

"Herhangi bir şerefli insan, iffetli bir kadının namusuna dil uzatamaz. Yıllarca insana iffet, şeref, namus konusunda konferanslar vermiş, insan onuru için mücadele etmiş bir insana böyle bir itham kabul edilemez. Bu İslam'da en büyük suçlardan biridir. Böyle bir suçlama olmadığı halde, ömrünü bu davaya vakfetmiş bir insana böyle bir iftira inadı da aynı derece ağır bir suçtur. Benim yazımda çok net bir şekilde 'AK Parti içindeki AKP'liler' deniyor.

Hepimizin nefsinde taht kurmuş oturan bir şeytan var. O şeytan peygamberin evlerinden bile uzaklaşmadı. Şeytan taşlarken biz bunu anlatırız. AK Parti herhalde şeytanın tatile çıktığı bir yer değildir. Ben iffetsizlik isnadı yapacak kadar alçak biri miyim? AK Parti içindeki AKP'lilerden bahsediyorum. ANAP'ın dağılma sürecinden bahsederek papatyalardan bahsediyorum. 'Bu LGBT fitnesine İstanbul Sözleşmesi'ne çanak tutan yeşil sermayeye karşı ne yapılıyor?' diyorum. Niye MÜSİAD'dan ses çıkmıyor? Ben üyeyim oraya, kendi aileme mi isnat ettiğimi düşünüyorlar? CHP bana bunu yapmadı. HDP bana bunu yapmadı. ÇYDD bana bunu yapmadı. Bunu yapanlar işte AK Parti içindeki AKP'liler."

"Fahişe derken AK Partili kadınları kastetmedim, LGBT yerine söylediğim bir kelime"

Tepkiler üzerine Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, tartışmaların odağında olan sözleriyle ilgili olarak dünkü yazısında "40 kere söyledim, 'Fahişe' derken ki kastım bırakın AK Parti’yi veya sözleşmeyi destekleyenleri, hiçbir kadın grubu değil. LGBT yerine söylediğim bir ikame kelimedir" ifadelerini kullanmıştı.

81 ilde AK Partili kadınlardan suç duyurusu

AK Partili kadınlara yönelik tepki çeken sözleriyle gündeme gelen köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında, başta genel merkez olmak üzere 81 il kadın kolu başkanı suç duyurusunda bulunmuştu.

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'fahişe' diyen Abdurrahman Dilipak'a sert çıktı Abdurrahman Dilipak'ın fahişe dediği AKP'nin papatyaları' yazısının tamamı Dilipak'ın AKP'nin Papatyaları yazısı! 'Fahişe' sözcüğü büyük tepki çekmişti geri adım attı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bayraktar Akıncı TİHA'da müthiş özellikler 6 yapay zeka ile bakın neler yapacak! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
81 il valiliğine koronavirüs genelgesi! İşte İçişleri Bakanlığı'nın yeni tedbirleri
AYM'den KHK ile işten atılan çalışanlarla ilgili kritik karar!
Yunanistan eski Başbakanı Çipras: Türkiye'ye istediği şeyi verdik
Merkez Bankası yıl sonu beklenti anketi! Dolar, enflasyon ve faiz tahminini yükseltti
Yunanistan provokasyon peşinde! Türk köyünde askeri tatbikat yaptı
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu:Uçuşların başlatılması için yazışma trafiği tamamlandı
ÖNCEKİ HABERLER
Michael Jordan'ın ayakkabısı rekor kırdı! İnanılmaz fiyata satıldı
Bursa'da 63 yaşında ve ehliyetsiz! Kadın sürücünün o cümlesi şaşırttı
Danilo Şefin karısı Tuğçe Altınbilek kimdir aslen nereli?
İzmir'de akılalmaz ölüm! Şişirdiği lastik sebep oldu
Aşure ayı hangi gün 2020 aşure günü oruç tutulur mu?
Ömer Çomaklı kimdir aslen nereli rektör Ömer Çomaklı ailesi
Yorumlar 1 yorum