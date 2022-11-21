Abdurrahim Albayrak'ın torunu son yolculuğuna uğurlandı! Eyüp Sultan'da gözyaşı....
GALATASARAY'ın eski yöneticilerinden işadamı Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Solmaz, Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı...
Galatasaray'ın fenomen yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak'ın dün Şişli'deki City's Nişantaşı AVM'de intihar ettiği iddia edilen torunu Batuhan Bostancı, Eyüp Sultan Camisi'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Batuhan Bostancı için Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı.
Abdurrahim Albayrak ve yakınlarının ayakta durmakta zorlandıkları görüldü.
Beşiktaş camiasının saygın isimlerinden Asil Bostancı’nın oğlu olan 15 yaşındaki Batuhan Solmaz'ın City's Nişantaşı'nın yemek katında bulunan balkondan sokağa düştüğü açıklanmıştı. Batuhan'ın intihar ettiği ortaya çıktı.