Abdürrahim Albayrak ve eşi koronavirüse yakalandı karantinaya alındılar
Galatasaray'ın en sevilen yöneticilerinin başında gelen Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı. Albayrak çifti özel bir hastanede karantina altına alındı.
Galatasaray yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, geçen hafta koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle Yeşilköy’deki Acıbadem International Hastanesi’ne kaldırılmıştı. İlk testi negatif, sonraki pozitif çıkan Albayrak’ın eşi Şükran Albayrak da koronavirüse yakalandı. Karantinaya alınan çiftin tedavisi sürüyor.
Galatasaray’ın yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, geçen hafta koronavirüs şüphesiyle Yeşilköy’deki Acıbadem International Hastanesi’ne kaldırılmıştı.
İlk testi negatif, sonraki pozitif çıkan Albayrak’ın eşi Şükran Hanım’ın da koronavirüse yakalandığını öğrendim. Karantinaya alınan çiftin tedavisi sürüyor.
Bu arada 15 Mart’ta oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçını stadyumda izleyen, orada teknik heyet ve diğer yöneticilerle de bir araya gelen Abdurrahim Albayrak’ın hemen akabinde hastalanması, kulüpte büyük endişe uyandırdı.