Abdüllatif Şener, Ne Sır Bıraktı; Ne De Ser!

"Baharlar gelecek, her şey çok güzel olacaktı" hani? Bize Yaz geldi CHP’de mevsim hala Sonbahar…

Ahvalleri yaprak dökümü…

Eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, Halk TV'de bir programa katıldı.

Olaya bakın!

Spiker:

- İstifa etmeyi düşünüyor musunuz? diye soruyor.

Şener:

-Ben zaten istifa ettim! diyor.

2023 seçimlerinde yeniden Milletvekili gösterilmeyen, Tanju Özcan'ın tabiriyle “badem bıyıklı” Şener, Halk TV’ de adeta döküldü.

Öyle ki; 1.tur'da Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a oy verirken 2.tur'da ise geçersiz oy kullanmış.

Sebep?

Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki stratejisi ve öğrenilmiş çaresizliğine bakın ki; fark açılmasın diye mücadele etmişler. İkinci tur, bu açığı kapatamamış. Bu açığın kapanmayacağını da zaten herkes biliyormuş.

Ben demiyorum, Şener Bey böyle diyor. Biz dedik dedik kâr etmedi. Adamlar kazanamayacağını bile bile son ana kadar "kazanacağız!" dediler.

Hatta hatırlayın, Meral Akşener Kılıçdaroğlu'na:

- "Siz buyurun, yok yok siz buyurun, Sayın Cumhurbaşkanım!" diye karşılamıştı.

Hakeza Mansur ve Ekrem Başkanlar beyaz gömlekleriyle Kılıçdaroğlu'yla beraber "Sayın Cumhurbaşkanım" diyerek video çekmişlerdi.

Mitomani falan diyorduk ama o kadar çok tekrar vardı ki; bazen biz bile şaşırıyorduk:

-"Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı oldu da haberimiz mi yok! N’oluyoruz ya hu" falan diye?

Eeee seçmene, şehir şehir ilçe ilçe güven aşısı yaptılar.

Her fırsatta, Cumhur İttifakı'nın icraatlarına halel getirmeye çalıştılar.

Muhalif Medya'yı dahi yalanla beslediler.

Taa ki Anka Kuşu'nun yemine kadar...

İşte o yemi kimse yemedi ve maymun gözünü açtı. Hesaplar sorulmaya, oklar doğrultulmaya, diller sivrilmeye başladı. Kalemler bile satıldı.

Bugün Abdüllatif Şener'in çıkışı az bile!

Ama geç!

Peki ya Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ne demeli?

Halk TV yayınında Şener'i gören Özcan sessiz kalamadı. Bağlandı ve içindeki tüm kini döktü.

Bu arada Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'nu yıllarca eleştirmiş vay be! Ne saman altından su yürütenmişsiniz hiç duymadık!

Eeee bir de Kemal Bey, siyasette “Badem Bıyıklılara” güvenmiş...

Kendine güvenecek değildi ya n’apsın?

Ve son söz " Size verilecek çok fazla cevabım yok çünkü değmezsiniz."

A Aaaa n'oldu Tanju Bey ya! Sizi çok tahammülsüz gördüm.

Yanıldığınız ve sizi şaşırtan badem bıyıklı Şener Bey değil Bay Bay Kemal olmasın!

Genel Başkanı'nız yıllarca birlikte siyaset yapmış siz iki dk canlı yayında tahammül edemediniz.

CHP'de sayısını bilmediğiniz tüm danışmanların toplu olarak işine son verilince, kendilerini bugüne kadar doğru şekilde yönlendirmeyen ve sayısı kimse tarafından bilinmeyen danışmanlarla ilgili aldığı karardan dolayı yürekten kutluyorsunuz da Şener Bey hatasını fark etmiş, yollarını ayırmış niye değmez diyorsunuz?

Belli ki temelden tavana kadar her şey çok bilinmezli bir denklem...

Ve siz yıllarca bu yönetemeyen, yönlendiremeyen bir Genel Başkan'ı desteklemişsiniz. Bugün sizin sadece şikâyet ettiğiniz bir başkası için önemli bir ilke, bir duruş olamaz mı?

Tavrını istifa ederek koyamaz mı?

Oyunu farklı bir adaya kullanamaz mı?

Demek ki; değer görmemiş!

Demek ki; kabullenememiş!

Demek ki; sineye çekememiş!

Yandaş dediğiniz ve yerden yere vurduğunuz o sağ medya var ya; devamlı surette CHP'nin ve Millet İttifakı'nın kirli siyasetini, T.C.'nin bölünmez bütünlüğünü terörle bölmeye çalıştığını, milli olmaktan git gide nasıl ayrıldığını? "Erdoğan'ı indirmek" gözü dönmüşlüğüyle yönünü nasıl şaşırdığını? Anlatmaya çalıştı. Ama siz 3 maymunu oynadınız. Ve pusu kurmakta üstünüze yoktu.

Abdüllatif Şener'e göre CHP yönetiminin iç tüzüğü; bazı insanları aşağılamak, hakaret etmek, "aman gelmesin!" demek ve zorla partiden uzaklaştırmak...

Aslında Şener bu ifadeleriyle, Sayın Deniz Baykal ve Muharrem İnce'ye yapılanları sıralamıştı.

"Böyle siyaset olmaz diyerek!" yakınmakta da haklıydı.

Yalnızca kendisine yapılan usulsüzlükten dolayı istifa etmemişti Şener, CHP yönetimi içindeki türlü usulsüzlüklere şahit oluşundandı asıl vazgeçişi...

Ve en nihayetinde kimsenin bilmediği bir sır açığa çıktı.

Kendisine, "Milletvekili adayı olmayacağını söyleme imkanının bile verilmemiş olması" son damlaydı taşmasına sebep...

Taştı ve ayrıldı!

1.tur'da Sinan Oğan'a oy veren Şener 1.tur sonunda da Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy daha doğrusu -yenilgisiyle- haklı çıkmıştı.

28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 2. tur seçimlerine ilişkin katıldığı TV programında:

"Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'ndayken açıkça şunu söyleyeyim, Kemal Bey'in seçimi kazanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı da bir başka partiye gittiğinde bir kere verdiği sözlerden hiçbirini gerçekleştiremez." Demesi de Millet İttifakı'nın artık kazanmasının mümkün olmayacağını kanıtlar nitelikteydi.

2.tur çalışmaları beyhude bir koşturmacadan ibaretti. Seçmenleri ise "kazanacağız" ümidi ile bekleyişte...

Yıllardır tek adam rejimi bitsin, Erdoğan insin, demokrasi gelsin, baharlara hasret kaldık naraları atanlar aslında kendilerini tarif ediyorlardı ve bugün bir bir ifşa oluyorlar.

Eeee ne de olsa gerçeğin, birgün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır.

Evet, seçimler bitti ama CHP halen kaybediyor. Yaprak yaprak dökülüyor.

İyi de Atatürkçüler nerede?

Nerede vefa?