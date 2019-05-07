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Abdullah Gül, YSK'nın kararı için ''Yazık'' ifadesini kullandı

Abdullah Gül, YSK'nın kararı için ''Yazık'' ifadesini kullandı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sessizliğini bozdu. YSK'nın İstanbul seçimlerini tekrar kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız." ifadelerini kullandı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yüksel Seçim Kurulunun İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararıyla ilgili açıklama yaptı. Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anayasa Mahkemesi'nin 2007 yılındaki haksız "367 Kararı" karşısında ne hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu'nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım. Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız." ifadelerini kullandı.

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