Abdullah Gül: Bugün Türkiye AB'ye değil, AB Türkiye'ye ihtiyaç duyuyor

Uluslararası fikir ve analiz platformu Project Syndicate için yeni bir makale yayınlayan Abdullah Gül, kaleme aldığı yazıda AB ile Türkiye arasındaki ilişkilere dikkat çekerek mevcut durumda Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, uluslararası fikir ve analiz platformu Project Syndicate için"Avrupa Güvenliğinin Türkiye'ye İhtiyacı Var" başlıklı bir makale kaleme aldı.

Gül makalesinde, değişen küresel güvenlik dinamiklerini ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin geleceğini değerlendirirken dikkat çeken çıkışlarda bulundu.

Türkiye'nin AB'ye katılım müzakerelerini yürüttüğü döneme atıfta bulunan Gül, o süreçte bazı Avrupalı liderlerin dürüstlükten uzak tutumlarına bizzat şahit olduğunu dile getirdi.

"BUGÜN AB, TÜRKİYE'YE İHTİYAÇ DUYUYOR"

Kıbrıs meselesinin Türkiye'nin üyeliğini engellemek için bir bahane olarak kullanıldığını belirten Gül, "AB, Türkiye’nin adaylık sürecinde yapılan hataları tekrarlamayı göze alamaz.

O dönemde tek taraflı kurallar ve siyasi kibir ilerlemeyi raydan çıkarmıştı. Bugün ise ihtiyaç duyan taraf AB’dir." dedi.

"AVRUPA LİDERLERİ BU DEFA DAHA SAMİMİ OLMALI"

Avrupalı liderleri daha dürüst ve samimi bir diyaloğa davet eden Gül, "Bu kez Avrupa liderleri Türkiye ile işbirliği konusunda daha dürüst ve samimi olmalı.

Ayrıca Avrupa güvenliğinin dar ulusal çıkarlar peşindeki birkaç AB üyesi tarafından rehin alınmasına izin verilmemeli. Türkiye yalnızca önemli askeri kapasitelere değil, aynı zamanda bölgesel etki alanına ve jeopolitik ağırlığa sahip." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BİR AVRUPA ÜLKESİDİR"

Türkiye'nin ABD'den sonra NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olduğuna dikkat çeken eski Cumhurbaşkanı, "Türkiye bir Avrupa ülkesidir. Kültürel, coğrafi, tarihi ve siyasi olarak kıtaya aittir.

Türkiye ile bazı AB ülkeleri arasındaki ilişkiler gergin kalabilir, ancak zorunluluk çoğu zaman buzları eritir. Türkiye Avrupa güvenliğinin doğal bir sütunudur; onsuz yapı eksik kalır." sözlerine yer verdi.