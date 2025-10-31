Abdullah Çatlı'nın hayatı senamaya taşındı Çatlı filminin ilk setinden kareler geldi

Türkiye’nin yakın tarihine damgasını vuran isimlerden Abdullah Çatlı’nın hayatı, güçlü prodüksiyonu ve dikkat çekici oyuncu kadrosuyla beyazperdeye taşınıyor. Çatlı’yı, Çatlı’ya benzerliği ile dikkat çeken eski milli futbolcu ve teknik direktör Vedat İnceefe canlandırıyor.

Yapımcılığını Safe Media’nın üstlendiği filmin Budapeşte’de başlayan çekimleri için uluslararası çapta başarılara imza atan isimlerden 100 kişilik bir ekip kuruldu.

Fransa ve Yunanistan sahnelerinin de yurt dışında çekileceği filmde dönemi yansıtan kostümler ve mekanlar prodüksiyon ekibi tarafından titizlikle hazırlandı. Filmde, Abdullah Çatlı’nın kızları Selcen Çatlı ve Doç. Dr. Gökçen Çatlı danışman olarak görev alıyor.

Yapımcılığını Safe Media’nın üstlendiği Çatlı film ekibi, İstanbul’daki deneme çekimlerinin ardından, 29 Ekim’de Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de sete çıktı. Filmde; Vedat İnceefe (Abdullah Çatlı), Şiva Behrouzfar (Meral Çatlı), Eren Vurdem (Ütücü), Ömer Kurt (Yetim Hakkı), Engin Benli (Albay Mazhar), Erdal Küçükkömürcü (Eytem), Turgay Tanülkü (Baba Çatlı), Şahine Hatipoğlu (Anne Çatlı), Hasan Küçükçetin (Damat Ercan), Cavit Çetin Güner (Solcu Ethem), Nizamettin Namidar (Servet Burçak), Ece Tengiz (Zarife) ve konuk oyuncu olarak Yunus Emre Yıldırımer (Zeki Çatlı) gibi usta oyuncular bir araya geldi. Filmde, Çatlı’nın kızı Selcen Çatlı’nın çocukluğunu Beyza Karabacak, ergenliğini Ekin Pasvanoğlu; Gökçen Çatlı’nın çocukluğunu Gülşen Mina Gümüş, ergenliğini Selin Görgülü canlandırıyor.

20 Mart 2026’da vizyona girmesi planlanan Çatlı’nın kreatif yönetmenliğini Onur Tan, Proje Danışmanlığını Ömer Faruk Sorak yapıyor. Onur Tan ve Nevzat Erkul’un kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Deniz Enyüksek oturuyor.

Çatlı filminin senaryo danışmanlığını Selcen Çatlı, konsept danışmanlığını ise Doç. Dr. Gökçen Çatlı yaparak bir ilke imza atıyorlar.

Yalnızca Bir Biyografi Değil

Türkiye ve Avrupa’da gerçekleştirilecek çekimleriyle dikkat çeken “Çatlı”, sinema dünyasında uluslararası ölçekte ses getirmeye hazırlanıyor.

“Çatlı” yalnızca bir yaşam öyküsünü anlatmakla kalmıyor; Türkiye’nin siyasi, toplumsal ve psikolojik belleğinde iz bırakmış olayları da beyazperdeye taşıyor. Film, seyirciyi dönemin çalkantılı atmosferine sürüklerken; aksiyon, dram ve politik gerilim unsurlarını aynı potada eritiyor.

Merak uyandıran hikâyesi, deneyimli ekibi ve uluslararası prodüksiyon kalitesiyle “Çatlı”, şimdiden yılın en dikkat çekici sinema yapımlarından biri olarak öne çıkıyor.