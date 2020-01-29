Abdullah Avcı'nın sözleşmesi feshedildi Sergen Yalçın idmana çıktı

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesini fesih etti. Sergen Yalçın, Beşiktaş'taki ilk idmanına çıktı.

Beşiktaş, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Abdullah Avcı'yla yollarını ayıran Beşiktaş, takımın başına Sergen Yalçın'ı getirdi ve 47 yaşındaki çalıştırıcı bugün siyah-beyazlılarla ilk idmanına çıktı.

9 sularında tesislere geldi

Bugün 11.30'daki idman için saat 9 sularında Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen Sergen Yalçın, çalışma öncesinde A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ ile bir araya geldi.

14 yıl sonra döndü

Tesislerde futbolcularla da toplantı yapan Sergen Yalçın, 2006 yılında futbolcu olarak ayrıldığı Ümraniye'ye 14 yıl sonra teknik adam olarak geri dönmüş oldu.





