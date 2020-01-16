Abdullah Avcı'dan maç değerlendirmesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 mağlup oldukları karşılaşmada, rakiplerinin galibiyeti ikinci yarıda biraz daha fazla istediğini belirtti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilk yarıda dengeli bir oyun oynandığını vurgulayarak, "İkinci yarıda onlar biraz daha fazla istediler. 6-7 tane kenar ortasına bizim gibi bir takımın vurdurmaması lazım. 90. dakikada 2-2'yi yakalıyorsun ardından santrayla karşı karşıya pozisyon veriyorsun ve korner oluyor, kornerde penaltıdan gol oluyor." ifadelerini kullandı.

Bunun büyük takım anlamında doğru bir şey olmadığını dile getiren Avcı, "Zor şartlar altında bir müsabaka oynandı ve rakibi tebrik ediyorum. Maçlarında başarılar diliyorum. Lige başlayacağımız pazar gününe en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz." diye konuştu.

Avcı, maçın saatiyle ilgili olarak ise sporcu sağlığı açısından iyi olmadığını söyledi.

Erkan Sözeri: "Amacımız kupanın rengi olmak"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Beşiktaş karşısında güzel bir oyun oynadıklarını ifade ederek, "Bugün güzel bir futbol şöleni vardı ve maçtan önce de ifade ettik amacımız kupanın rengi olmak. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek ve iyi performans sergileme istiyoruz." dedi.

Soğuk havaya rağmen taraftarların maça büyük ilgi gösterdiğini anlatan Sözeri, şöyle konuştu:

"Bu kadar soğuğa rağmen gelen insanların, güzel futbol içlerini ısıttı diye düşünüyorum. Bu galibiyeti taraftarlarımıza ve doğum günü olan kulüp başkanımıza armağan ediyorum. Zaman zaman iyi işler yaptık iyi futbol oynadık, hazırlanış açısından güzel goller attık ama yediğimiz goller biraz basit gibi gözüktü. Oyunun tamamına baktığımız zaman daha iyi olan taraf, isteyen taraf bizdik. En azından ben öyle düşünüyorum oyuncularımı o yüzden tebrik diyorum."

Sözeri, takımdaki oyuncu kadrosunun eleştirilmesine yönelik, "İkinci takım diye oyuncularımız eleştiriliyordu. Evet süreyi az alan oyuncular ve belki ligde çok oynamamış oyuncular ama bizim öyle bir kadromuz var ki bugün çıkan kadroyu ligde koysanız hedefe oynar diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ı oynadığı futbol nedeniyle tebrik eden Sözeri, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oyunu hiç çirkinleştirmeden centilmence mücadele ettiler onları da tebrik ediyorum. Kupa iki ayaklı ilk ayağını kazanmak önemliydi. Bugün 2-2 bitseydi çok üzülürdüm. Bu mücadeleye bir galibiyet yakışırdı ve oyuncularımıza camiamıza yakıştı diye düşünüyorum. İlk ayağında az da olsa bir avantaj elde ettik bunu da ikinci ayakta kullanmak istiyoruz. Bu turu geçersek farklı hedefler koyabiliriz açık yüreklilikle söylüyorum ama bizim hedefimiz Süper Lig'e çıkmak."