Abdullah Ağar açıkladı! Havan mermilerinin atıldığı Akçakale'de 2 şehit var

ŞANLIURFA 'nın Akçakale ilçesine 2 havan mermisi atıldı. Olayda sadece yaralıların olduğu söylendi ancak Terör Uzmanı Abdullah Ağar'dan önemli bir iddia geldi. Ağar 2 kişinin şehit olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Akçakale'ye 2 havan mermisi atıldı. İlçe merkezinde sivillerin yoğun olduğu bölgeye isabet eden havan mermileri nedeniyle 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akçakale'de 2 şehit var

Ajanslar ilçe merkezine düşen havan mermileri nedeniyle yaralananların olduğunu duyururken Terör Uzmanı Abdullah Ağar'dan önemli bir iddia geldi. Ağar Akçakale'de 2 şehidin olduğunu açıkladı.

Başımız sağ olsun.

İnsanlık düşmanı YPG/PKK’nın Akçakale’yi gelişi güzel hedef alan havan vb saldırıları sonrasında sivil 1 veya 2 şehitimiz ve 30 civarında yaralımız var. — Abdullah Ağar (@abdullahagar2) October 10, 2019

Keskin nişancı atışı başladığı için yayını kestik

Öte yandan Ağır, Habertürk’te canlı yayın programına katılmak için hazırlık yaptığı sırada program yapılacak yere keskin nişancı atışı başladığı için yayını kestiklerini açıkladı.

Keskin nişancı atışı saniye saniye kaydedildi

Harekatı sınırın sıfır noktasında takip eden Habertürk TV, canlı yayında olduğu sırada keskin nişancı atışı yapıldı ve bu anlar saniye saniye kaydedildi. Birkaç saniye arayla 2 el tüfek sesi duyuldu. Daha sonra programın sunucusu Mehmet Akif Ersoy, yayına ara vermeleri gerektiğini belirtti.

Habertürk’te canlı Yayın yaptığımız yere keskin nişancı atışı başladığı İçin yayını kestik.

Akçakale’ye şu ana kadar 7-8 üst Açı Grubu (havan vb) mermi düştü. — Abdullah Ağar (@abdullahagar2) October 10, 201



Vatandaşlara anons yapılıyor: Sınıra yaklaşmayın!

Polis ekipleri, vatandaşları sınır hattından uzaklaşarak evlerine dönmeleri konusunda uyardı. İlçedeki merkezi anons sistemiyle de sık sık vatandaşların sokağa çıkmaması ve sınır hattına yaklaşmaması konusunda uyarılar yapıldı.