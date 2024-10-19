Abdulkadir Uraloğlu'ndan deprem bölgesinde apılan yollara ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Karayolları Genel Müdürlüğümüz eliyle, depremden etkilenen illerimizde 17 farklı lokasyonda 26 milyar liralık 300 kilometrelik yolda da çalışmalarımıza devam ediyoruz, deprem konutlarının erişim yolları ve altyapı noktasında. Bugün itibarıyla 78 kilometresini bitirdik, sene sonunda 174 kilometreyi daha bitireceğiz ve çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Abone ol

Bakan Uraloğlu, Malatya'nın Kale ilçesi İzollu Kongre ve Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen AK Parti Kale 8. Olağan İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşmada, geçen yıl 6 Şubat’ta dünyanın en büyük depremleriyle bölgenin sarsıldığını ve bundan Malatya'nın etkilendiğini hatırlattı.

Depremlerin yaklaşık 14 milyon kişiyi etkilediğini belirten Uraloğlu, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Bakan Uraloğlu, "3 gün önce de 5,9 şiddetinde bir deprem oldu, onu da biz yakından takip ettik, bu deprem vesilesiyle hepinize geçmiş olsun diyorum. Rabb'im hepimizi beterinden saklasın, bizleri korusun inşallah." dedi.

Kongrenin hayırlara vesile getirmesini dileyen Uraloğlu, AK Parti'nin Malatya il ve ilçe teşkilatlarında görev alan herkese emekleri için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak ve AK Parti'nin milletle bütünleşmesini en üst seviyeye çıkarmak için 8. Olağan Kongre sürecinin başladığını ifade eden Uraloğlu, şunları dile getirdi:

"Bu kongreler, partimizin kuruluş ilkeleriyle birlikte tazelenme ve yenilenme hedeflerini daha fazla artıran, kardeşliğini, birliğini ve beraberliğini geliştiren güzide cemiyetlerdir. Partimizin bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da toplumun her kesimiyle oluşturduğu bütünlüğü devam ettirebilmek için kongrelerimiz büyük fırsattır. Hepimiz kalbimizdeki iman, vatan sevgisi ve millet inancı ile bu yola girdik. Memleket sevgisinin, millet sevgisinin bayrağını sizler dalgalandırıyorsunuz. Hiçbir menfaat beklemeden, ülkeye, vatana, millete hizmet aşkıyla çalışıyorsunuz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizi geleceğe taşıyacak nice yatırım ve dev projeleri sizlerle birlikte hayata geçirdik ve bunların geri kalanlarını da devam ettiriyoruz."

Uraloğlu, Türkiye'de 2002 yılından bu yana ulaşım ve iletişim altyapısına 277 milyon doların üzerinde yatırım gerçekleştirildiğini belirterek, yapılan çalışmalarla ilgili hatırlatmalarda bulundu.

Malatya’nın 16 ilin geçiş noktasında bölgenin ekonomik ve sosyal merkezi konumunda olması nedeniyle kentin ulaşım ağlarının gelişmesine ayrı önem verdiklerini vurgulayan Uraloğlu, son 22 yılda bu şehrin ulaşım ve haberleşme altyapısına 82 milyar 346 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bakan Uraloğlu, kentte yürüttükleri çalışmalara ilişkin, "Şu anda yaklaşık 35 milyar lira değerinde 11 ayrı kara yolu projesine de devam ediyoruz ama ben burada özellikle depremlerden etkilenen bölgelerdeki çalışmalarımıza değinmek istiyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Karayolları Genel Müdürlüğümüz eliyle, depremden etkilenen illerimizde 17 farklı lokasyonda 26 milyar liralık 300 kilometrelik yolda da çalışmalarımıza devam ediyoruz, deprem konutlarının erişim yolları ve altyapı noktasında. Bugün itibarıyla 78 kilometresini bitirdik, sene sonunda 174 kilometreyi daha bitireceğiz ve çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Malatya Havalimanı'nın yolcu kapasitesi 1 milyon 200 binden 2,5 milyona çıkacak

Malatya’da hava yolu ulaşımına ilişkin yolcu talebinin artması ve yolcu hizmetlerinde istenen hizmet kalitesine ulaşılabilmesine yönelik yeni terminal binası ve tamamlayıcı yapıların inşasına başladıklarını anlatan Bakan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla Malatya Havalimanı'nın 1 milyon 200 bin olan yolcu kapasitesinin 2,5 milyona çıkacağını ifade etti.

Uraloğlu, AK Parti'nin vefa ve sadakat hareketi olduğunu belirterek, "Attığımız her adımda hem milletimizin desteğini yanımızda hem de bu sorumluluğu sırtımızda daha ağır bir şekilde hissettik. Onun gereğini sizin desteğinizle yapmaya gayret ediyoruz. Bundan sonra da gayret edeceğiz." dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın nereye everileceğinin henüz bilinmediğini ama savaşabilen iki tarafla görüşebilen liderin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Hemen yanı başımızda Filistin'de bir mezalim var, bir zulüm var. En başından beri net bir duruş gösteren Cumhurbaşkanı'mız var ve orada gerçekten alabileceğimiz kadar inisiyatif alıyoruz. Oradaki bu zulmü şimdilik dilimizle durdurmaya çalışıyoruz. Allahuteala inşallah bir an önce oradaki Filistinli kardeşlerimize zafer nasip eder. Şuna emin olun değerli kardeşlerim, eğer Cumhurbaşkanı'mızın bu üstenci tutumu, net bir iradeyi ortaya koymamış olsaydı, bu savaş çok daha geniş bir coğrafyaya yayılmış olurdu ama Cumhurbaşkanı'mızın gayretiyle bütün dünyada da çok ciddi bir karşılık buldu bu savaşa olan karşıtlık. Onun için hep gayret edeceğiz. Şimdi biz mahalli seçimlerde Malatya'mızda güzel sonuçlar aldık. Ülkemizde istediğimiz sonuçları alamadık ama siyaseten ben bunu şöyle değerlendiriyorum, şimdi birazcık dizlerimizi büktük. Rakiplerimiz bu CHP ve onun zihniyetindekiler, DEM'liler zannediyorlar ki bunlar diz çöktü. Halbuki biz daha yukarıya sıçramak için vaziyet alıyoruz. Herkes de böyle bilsin bunları. Başlattığımız kongre süreci Kale'mize, Malatya'mıza, ülkemize hayırlı, uğurlu olsun. Allahuteala birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin."

Kongreye AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkçi ve Abdurrahman Babacan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti İl Başkanı Namık Gören ile partililer katıldı.