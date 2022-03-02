Abdulkadir Selvi’ye CHP ambargosu

Millet İttifakı’nın Ankara’daki “Güçlendirilmiş Parlamenter sistemi” toplantısına 218 gazeteci davet edildi. O listede hemen herkes vardı; bir Akit gazetesi, bir de Abdulkadir Selvi davetli listesinde yoktu.

10’a yakın youtuber… fonlanan bir çok sitenin temsilcisi vardı ama Ankara kulislerini en iyi koklayan ve yazan Abdulkadir Selvi yoktu.

Bunlar demokrat ya…

Bunlar eleştiriye açık ya…

Bunlar basın özgürlüğüne düşkün ya…

Abdulkadir Selvi’yi bu kategoriye sokmadılar.

Niye acaba?

Selvi’ye düşman değiller…

Ama…

İncitiyor diye, onu saf dışı bıraktılar…

Ertuğrul Özkök, davetliler listesini yazarken, 6’lı masanın etrafında toplanan liderlerin ne kadar hoşgörülü olduklarını, medyada ayırım yapmadıklarını yazdı… “Ama Abdulkadir Selvi yok” dediğimde, şaşırdı. “Ben de sonradan farkettim” dedi… Ama bir gün sonraki yazısında Abdulkadir Selvi aklına gelmedi. Bu eksikliği yazmaya eli varmadı.

Bunların basın özgürlüğü bu kadar işte!

Söyleyecek çok şey var, ben lafı daha fazla uzatmayayım. Zaten olanı biteni aşağıdaki videoda anlattım.