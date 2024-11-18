BIST 9.390
DOLAR 34,46
EURO 36,34
ALTIN 2.865,00
HABER /  MEDYA

Abdulah Öcalan çıkacak mı? Devlet Bahçeli haklı çıktı

Abdulah Öcalan çıkacak mı? Devlet Bahçeli haklı çıktı

Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Öcalan çağrısıyla DEM'e meydan okuduğunu belirterek, "PKK teröre devam edeceğini, DEM Parti de terörle irtibatını kesmeyeceğini açıkladı. Böylece de zaten mümkün olmayan, Öcalan’ın hapisten çıkması, TBMM’de konuşması vaadi ortadan kalkmış oldu." dedi.

Abone ol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “Öcalan, DEM grubunda PKK’nın tasfiye edileceğini ilan etsin” çağrısıyla ilgili dikkat çeken bir yazı, Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal'dan geldi.

Bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetin yazarlığını da yapan eski AK Parti Ankara Milletvekli Ünal, "Öcalan çıkmayacak, Cumhur’da sorun yok" başlıklı yazısında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"DEM Parti’nin terörle irtibatını kesmeyeceğinden emin olarak en uç vaatte bulunuyor"

Bahçeli'nin çağrısının tam olarak anlatılamadığına değinen Ünal, MHP liderinin DEM Parti'ye meydan okuduğunu belirterek, "Bahçeli, tam da bu anlamda, DEM Parti’nin terörle irtibatını kesmeyeceğinden emin olarak en uç vaatte bulunuyor: “Haydi bakalım, siz terörle irtibatı kesin, biz de Öcalan’ı çıkaralım” diyor." ifadelerini kullandı.

PKK ve DEM olumlu cevap vermedi

Bahçeli'nin iddialaştığı DEM Parti'nin aradan geçen süredeti tavrına değinen Ünal, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Bahçeli’nin Öcalan çağrısının üzerinden 3 hafta geçti ve bu meydan okumasındaki haklılığı, en uç vaatte bulunurken, yani bir iddialaşmayla riske girerken, DEM Parti’nin takınacağı tavırdan emin olduğu ortaya çıktı. PKK da, DEM Parti de, Bahçeli’nin bu meydan okumasına, bu iddialaşmasına olumlu cevap vermedi. PKK teröre devam edeceğini, DEM Parti de terörle irtibatını kesmeyeceğini açıkladı. Böylece de zaten mümkün olmayan, Öcalan’ın hapisten çıkması, TBMM’de konuşması vaadi ortadan kalkmış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli’nin bu çıkışına destek verdi mi? Ortada destek verecek bir durum yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli’nin bu çıkışına itiraz etti mi? Bir iddialaşma sözüne, bir meydan okumaya itiraz etmeye de gerek yok.

Erdoğan da, Bahçeli de, terör örgütünün kendisini lağvetmeyeceğini, DEM Parti’nin terörle irtibatı kesmeyeceğini biliyorlar. İkisi de konuşmalarında çok açık ifade ettiler: Bizzat Kürtlerin kendisini muhatap alacak, terör örgütünü de onun siyasi uzantısını da devreden çıkaracaklar."

ÖNCEKİ HABERLER
Kalp krizi artık 20'li yaşlarda da görülebiliyor
Kalp krizi artık 20'li yaşlarda da görülebiliyor
Çorum'da çıkan yangında anne ve oğlu hayatını kaybetti intihar mektubu bulundu
Çorum'da çıkan yangında anne ve oğlu hayatını kaybetti intihar mektubu bulundu
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi için Karadağ karşısında
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi için Karadağ karşısında
ABD'den Ukrayna'ya silah izni! Uzun menzilli füzeleri Rusya'ya karşı kullanacak
ABD'den Ukrayna'ya silah izni! Uzun menzilli füzeleri Rusya'ya karşı kullanacak
Burak Elmas açıkladı! Galatasaray başkanlığına yeniden aday olacak mı? 'Fatih Terim' sözleri dikkat çekti
Burak Elmas açıkladı! Galatasaray başkanlığına yeniden aday olacak mı? 'Fatih Terim' sözleri dikkat çekti
Okullarda yeniden ders zili çaldı
Okullarda yeniden ders zili çaldı
Kiralık konutta yeni dönem başladı! İlanları gören şaşıp kaldı
Kiralık konutta yeni dönem başladı! İlanları gören şaşıp kaldı
Varank'ın teğmen soruşturması paylaşımına CHP'den 'hadsiz adam' yanıtı
Varank'ın teğmen soruşturması paylaşımına CHP'den 'hadsiz adam' yanıtı
Mert Başaran 'para bunlarda' deyip anlattı: Düşünsene 15 yıl sonra 30 tane dairen olduğunu
Mert Başaran 'para bunlarda' deyip anlattı: Düşünsene 15 yıl sonra 30 tane dairen olduğunu
Demokrat Parti'de Cemal Enginyurt ve Salih Uzun istifa edecek iddiası
Demokrat Parti'de Cemal Enginyurt ve Salih Uzun istifa edecek iddiası
Bağcılar'da kaldrımda yürüyen 2 kişiye silahlı saldırı
Bağcılar'da kaldrımda yürüyen 2 kişiye silahlı saldırı
Biden'dan ortalığı karıştıracak karar!
Biden'dan ortalığı karıştıracak karar!