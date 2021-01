ABD’nin yeni First Lady’si Jill Biden tabuları yıkan ilk başkan eşi

Öğrenmek onun için bir tutku: Seçimlerden önce Vogue dergisine verdiği röportajda Jill Biden, “Çalışmayı seviyorum. Sizin pek çok okuyucunuz gibi ben de çalışan bir kadınım. Öğretmek benim tutkum. Yapmayı sevdiğim şey. Kariyerim ve hayatımın gerçek bir odak noktası. Dolayısıyla başa çıkabileceğimi ve başkan eşlerinin yapmak istediği her şeyi yapabileceğimi hissediyorum” diye konuştu. Yeni First Lady, her fırsatta kararlı olduğunu ve zor göreve hazır olduğunu belirtti.