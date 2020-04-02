ABD'nin yaptırımlarına rağmen Huawei gelirini yüzde 19.1 arttırdı
Çin ve ABD arasında yaşanan gerginlik sonrası kendisine yaptırım kararı alan teknoloji şirketi Huawei'nin 2019 yılındaki küresel geliri, bir önceki seneye oranla yüzde 19,1 artışla 123 milyar doları buldu.
ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşında Amerikan yönetimi ve ABD'li teknoloji devleri tarafından yaptırımlar tehlikesiyle karşı karşıya kalan Çinli teknoloji üreticisi Huawei, geçtiğimiz yıla ait sonuçlarını açıkladı.
15
Şirketten yapılan açıklamada Huawei’nin küresel geliri, bir önceki seneye oranla yüzde 19,1 artışla 123 milyar doları buldu.
25
Geçtiğimiz sene boyunca 240 milyon adet akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştiren Huawei’nin 2019'da elde ettiği satış geliri, yıllık yüzde 34'lük artışla 66,9 milyar dolara yükseldi.
35
Çin merkezli şirketin operasyon kaynaklı nakit akışı ise yıllık yüzde 22,4 oranındaki artışla 13,1 milyar dolara yükseldi.
45