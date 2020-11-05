ABD'nin müstakbel Başkanı Joe Biden'ın hayatı trajedilerle dolu! Biden'in eşi ve iki çocuğu neden öldü?
ABD'deki tarihi seçimde Joe Biden, mevcut başkan Donald Trump'ın önünde ipi göğüslemek üzere... 36 yıldır kesintisiz senatörlük yapan Joe Biden'in hayatı trajedilerle dolu. İlk senatör seçildiği dönem eşi ve kızını trafik kazasında kaybetti. 2015'te de oğlu Beau Biden beyin kanserinden hayatını kaybetti.
ABD Başkanlık koltuğunu zorlayan Joe Biden kimdir? Rakibi Donald Trump'ın akseni hayatı trajedilerle dolu olan Biden, Barack Obama döneminde başkan yardımcılığı yaptı. 50 yıllık siyaset hayatına bir çok politik kimlik sığdırdı. Şimdi, oturabileceği en son koltuğu zorluyor. Şimdi seçimi kazanırsa 78 yaşında tarihin en yaşlı Amerika başkanı olacak olan Biden'in hayatındaki trajediler neler?
20 Kasım 1942'de Pensilvanya'da doğan Biden, İrlanda kökenli Katolik bir aileden geliyor. 20'li yaşlarının ortalarına kadar kekeme olan Biden'ın durumu onu politikacı olma hayalinden vazgeçirmedi. Siyaset bilimi ve hukuk eğitimi alarak mezun olunca Demokrat Parti'ye katıldı.
Eşine 'senatör olacağım' sözü verdi
Joe Biden, 1966'te Neilia Hunter ile evlendi. Eşine söz vermişti, 30 yaşında senatör olacaktı. 35 yaşında ise Amerika'nın en genç başkanı olacağını iddia ediyordu. Şimdi seçimi kazanırsa 78 yaşında tarihin en yaşlı Amerika başkanı olacak.
Senatör seçildiği yıl eşi ve kızını kaybetti
Joe Biden'ın siyaset hayatı 1972'de başladı. Eşine sözünü tutup tam 30 yaşında senatör seçildi ama bu zafer yanında trajediyi de getirdi. Aynı yıl karısı ve kızını trafik kazasında kaybetti.