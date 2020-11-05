ABD'nin müstakbel Başkanı Joe Biden'ın hayatı trajedilerle dolu! Biden'in eşi ve iki çocuğu neden öldü?

ABD Başkanlık koltuğunu zorlayan Joe Biden kimdir? Rakibi Donald Trump'ın akseni hayatı trajedilerle dolu olan Biden, Barack Obama döneminde başkan yardımcılığı yaptı. 50 yıllık siyaset hayatına bir çok politik kimlik sığdırdı. Şimdi, oturabileceği en son koltuğu zorluyor. Şimdi seçimi kazanırsa 78 yaşında tarihin en yaşlı Amerika başkanı olacak olan Biden'in hayatındaki trajediler neler?