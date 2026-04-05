ABD'nin İran'daki pilot kurtarma operasyonunda mahsur kalan iki uçağın "imha edildiği" bildirildi

ABD basını, İran'da 3 Nisan'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu kurtarma operasyonu sırasında görevlendirilen MC-130J tipi iki uçağın "mahsur kalması" sonucu imha edildiğini bildirdi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, konuyla ilgili bilgi sahibi olan, ismi paylaşılmayan bir yetkili, F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu kurtarma operasyonunda MC-130J tipi uçakların görevlendirildiğini belirtti.

Görev kapsamında özel kuvvetleri taşıyan MC-130J tipi nakliye uçaklarından ikisinin "bilinmeyen sebeplerle yerde mahsur kaldığını" belirten yetkili, bu uçakların "yok edildiğini" kaydetti.

The New York Times gazetesinin haberinde ise uçakların, "İran'ın eline geçmemesi için imha edildiği" belirtildi.

Öte yandan, "imha edilen" uçaklara ilişkin ABD'den henüz resmi açıklama yapılmadı.