BIST 4.974
DOLAR 18,64
EURO 19,54
ALTIN 1.061,99
HABER /  DÜNYA

ABD'nin F-16 kararı Yunünistan'da şok etkisi yarattı Atina'nın son hamlesi

ABD'nin F-16 kararı Yunünistan'da şok etkisi yarattı Atina'nın son hamlesi

ABD'de alınan karar gereği F-16 uçaklarının satışı için kısıtlayıcı maddeler tasarıdan çıkarıldı. Karar Yunanistan'da hayal kırıklığına yol açarken Yunan gazetesi Proto Thema Yunanistan'a yakınlığı ile bilinen Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olan Robert Menendez'in veto yetkisini elinde bulundurmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Abone ol

ABD'de alınan karar gereği F-16 uçaklarının satışı için kısıtlayıcı maddeler tasarıdan çıkarıldı. Bu karar Yunanistan'da panik havası yaratırken ülke basını Atina'nın Türkiye'ye karşı son kozunu açıkladı.

Komşu Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye. Ege'deki tansiyon Atina'dan gelen açıklamalar ile yükselmeye devam ederken ABD'den gelen Haber Atina'da adeta soğuk duş etkisi yarattı.

ABD Temsilciler Meclisince sunulan ve Türkiye'ye F-16 satışını kısıtlayıcı koşullara bağlayan maddeler, savunma bütçesi yasa tasarısından tamamen çıkarıldı.

Tasarının son halinde, Rum lobisine yakınlıklarıyla bilinen New Hampshire Temsilcisi Demokrat Chris Pappas, Florida Temsilcisi Cumhuriyetçi Gus Bilirakis, New York Temsilcisi Cumhuriyetçi Nicole Malliotakis ve New Jersey Temsilcisi Demokrat Frant Pallone dahil 18 temsilci tarafından sunulan ve tasarının Temsilciler Meclisi versiyonuna eklenerek kabul edilen Türkiye’ye F-16 satışlarını kısıtlayıcı koşullara bağlayan maddeler yer almadı.

Söz konusu maddelerin çıkarılmasıyla, Türkiye’nin F-16 alımına yasa gerekçesiyle bazı kısıtlamalar getirme kozu ABD Kongresinin elinden alınmış oldu.

Türkiye, ABD’den 40 yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı ve envanterindeki 80 uçak için ise modernizasyon kiti talep ediyor.

Bu gelişme kısa sürede Yunanistan'ın bir numaralı gündemi oldu.

Menendez veto edebilir iddiası

Hürriyet'in haberine göre Yunan basını ABD'den gelen haberi birinci manşetten okurlarına sunarken haberlerde Atina'nın son kozuna yer verildi

Proto Thema gazetesi başarısızlığa rağmen Türkiye'ye F-16 satışının önüne geçileceğini öne sürdü.

Gazete Yunanistan'a yakınlığı ile bilinen Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olan Robert Menendez veto yetkisini elinde bulundurmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Başka bir deyişle söz konusu değişiklik sonrası Yunanistan'ın Türkiye'ye F-16 satışını engellemek için elindeki son koz Senatör Menendez oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Dönmez net konuştu doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
Bakan Dönmez net konuştu doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
Asgari ücret için rakam açıklandı! Türk-İş Başkanı Ergün Atalay konuştu...
Asgari ücret için rakam açıklandı! Türk-İş Başkanı Ergün Atalay konuştu...
Behzat Ç. 4 yıl aradan sonra geri döndü: İlk bölümünü birlikte izlediler!
Behzat Ç. 4 yıl aradan sonra geri döndü: İlk bölümünü birlikte izlediler!
Nöbetçi noterliklerde yapılan işlem sayısı belli oldu
Nöbetçi noterliklerde yapılan işlem sayısı belli oldu
Petrol fiyatları öyle böyle çakılmadı! En son bu rakamı 7 Ocak 2022'de gördü büyük çöküş
Petrol fiyatları öyle böyle çakılmadı! En son bu rakamı 7 Ocak 2022'de gördü büyük çöküş
Engelli çocukla dalga geçip, babasını da kafasına odunla vurup öldürdü
Engelli çocukla dalga geçip, babasını da kafasına odunla vurup öldürdü
AK Parti'li Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Tam bir basiretsizlik haddini aşmaktır
AK Parti'li Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Tam bir basiretsizlik haddini aşmaktır
İYİ Parti'den 'yoğun bakımlık eden yumruk' kararı! İYİ parti TBMM Genel Kurulu'na girmeyecek
İYİ Parti'den 'yoğun bakımlık eden yumruk' kararı! İYİ parti TBMM Genel Kurulu'na girmeyecek
Kocasının eve dönmesini isteyen kadından akılalmaz oyun
Kocasının eve dönmesini isteyen kadından akılalmaz oyun
MHP eski İl Başkanı erkek çocuğa cinsel istismardan beraat etti! Mahkeme 'Çocuğun rızası var' dedi
MHP eski İl Başkanı erkek çocuğa cinsel istismardan beraat etti! Mahkeme 'Çocuğun rızası var' dedi
Emine Erdoğan ‘Afrika Evi’ programına katıldı
Emine Erdoğan ‘Afrika Evi’ programına katıldı
Bursa'da 21 lise öğrencisi zehirlendi soruşturma başlatıldı
Bursa'da 21 lise öğrencisi zehirlendi soruşturma başlatıldı