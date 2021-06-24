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ABD'li virüs yazılımcısı John McAfee hücresinde ölü bulundu

ABD'li virüs yazılımcısı John McAfee hücresinde ölü bulundu

ABD'de vergi kaçırmakla suçlanan dünyaca ünlü anti-virüs yazılımcısı John McAfee (75), İspanya'da tutulduğu hücrede ölü bulundu. McAfee'nin ölümünde intihar şüphesi olduğu bildirildi.

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İspanya Yüksek Mahkemesi, John McAfee'nin vergi kaçakçılığıyla itham edildiği ABD'ye iadesine onay vermişti. Ölüm haberi, bu gelişmeden çok kısa bir süre sonra uluslararası medyanın gündemine bomba gibi düştü.

İspanyol El Pais gazetesinin haberinde, 75 yaşındaki McAfee'nin Barcelona'daki hücresinde ölü bulunduğu ve ilk incelemenin intihara işaret ettiği bilgisi yer aldı. Yetkililer, McAfee'yi bulan güvenlik görevlilerinin ve cezaevi doktorlarının hemen müdahale ettiklerini ancak faydalı olmadığını söyledi.

John McAfee, bu ay video-konferansla yapılan duruşmasında, kendisine yönelik suçlamanın politik amaçlı olduğunu ifade etmiş ve ABD'ye iade edilmesi halinde hayatının geri kalanını hapiste geçireceğini belirtmişti.

23 milyon dolardan fazla para kazandığı ileri sürülüyordu
İspanya'da Ulusal Mahkemenin talimatıyla 4 Ekim 2020'den bu yana Brians 2 cezaevine götürülen John McAfee, 3 Ekim'de Barselona'dan İstanbul'a gitmek üzereyken El Prat Havalimanı'nda yakalanmıştı.

ABD'de 2016-2018 döneminde 4 milyon dolardan fazla vergi kaçırmakla suçlanan 75 yaşındaki McAfee'nin, kripto para satışlarında yanıltıcı tavsiyelerde bulunarak 23 milyon dolardan fazla para kazandığı ileri sürülüyordu.

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