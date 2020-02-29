ABD'li ünlü iş adamı Elon Musk, F-35 jetleri hakkında konuştu 'Hiç şansı yok'
ABD'li büyük iş adamı Elon Musk, F-35 savaş jetleri hakkında iddialarını ve düşüncelerini söyledi.
ABD'li Tesla Motors'un sahibi ve kendisini uzay araştırmalarına adayan Elon Musk'ın, şimdi de yaptığı çalışmalar değil,çarpıcı F-35 iddiası konuşuluyor.
111
Son dönemde adını sıkça duymaya alıştığımız Elon Musk, ABD’nin en pahalı ve en gelişmiş uçakları olan F-35’lerle ilgili yeni bir tartışma başlattı.
211
F-35’lerin drone’lara karşı savunmasız olduğunu iddia eden Musk attığı tweette “Rakip, bir insan tarafından uzaktan kontrol edilen, manevra özerklikleri artırılmış bir drone savaş uçağı olabilir. F-35’in buna karşı şansı olmayacaktır” ifadelerine yer verdi.
311
Peki 5. nesil savaş uçağı olarak da adlandırılan F-35'lerin özellikleri neler? İşte bir bakışta F-35 jetinin detayları..
411