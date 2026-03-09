ABD'li senatör Graham açık açık söyledi: İran petrollerinde pay sahibi olacağız Tahran'dan yanıt

ABD'li senatör Lindsey Graham, “Venezuela ve İran, dünya petrol rezervlerinin yüzde 31'ine sahip. Biz de bilinen rezervlerin yüzde 31'ine sahip bir ortaklığa sahip olacağız.” dedi. Graham'ın açıklamasına yanıt veren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "Nadir görülen bir dürüstlük anı, her şey petrolle ilgili." ifadelerini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu kaçırıp bu ülkenin petrolüne el koyan ABD, gözünü İran'ın zengin petrol yataklarına göz dikti.

ABD'li Senatör Graham Fox News kanalına konuştu, açık açık İran petrolüne sahip olmak istediklerini ilan etti.

Rejimi yıkacaklarını öne süren Graham, “Venezuela ve İran, dünya petrol rezervlerinin yüzde 31'ine sahip. Biz de bilinen rezervlerin yüzde 31'ine sahip bir ortaklığa sahip olacağız.”dedi.

Arap ülkelerine "savaşa katılın" çağrısı

Körfezdeki ABD üslerinin hedef alınmasıyla ilgili Arap ülkelerine çağrıda bulunan Graham, "Siz de darbe alıyorsunuz. Arap ülkelerinden herhangi biri İran'a saldırdı mı henüz? Amerika Birleşik Devletleri ile bir anlaşma istiyorsanız, bu mücadeleye dahil olmalısınız.” diye konuştu.

"Suudi Arabistan ve İsrail ticari ilişkiler de kuracaklar"

"Suudi Arabistan ve İsrail sadece birbirlerini tanımakla kalmayacak, aynı zamanda ticari ilişkiler de kuracaklar.” iddiasında buhunan Graham, “Küba'nın özgürlüğü kapımızda. Artık sadece zaman meselesi.” dedi.

İran'dan yanıt: Her şey petrolle ilgili

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham'ın "İran petrollerinde pay sahibi olacağız" açıklamasına tepki gösterdi.

Bekayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Graham'ın konuşmasını paylaştı.

Graham'ın, "Venezuela ve İran dünya petrol rezervlerinin yüzde 31'ine sahip. Biz de onlar da pay sahibi olacağız." açıklamasına tepki gösteren Bekayi, "Nadir görülen bir dürüstlük anı, her şey petrolle ilgili." ifadelerini kullandı.