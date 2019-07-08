ABD'li sanatçı Ben Young'dan etkilendi! Ürünlerini dünyaya satıyor

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
ABD'li sanatçı Ben Young'dan etkilendi! Ürünlerini dünyaya satıyor

BODRUM'da dalış eğitmenliği yaparkeni 4 yıl önce İzmir'in Bornova ilçesine yerleşen 36 yaşındaki Şamil Demirel (36), sadece internette video izleyerek, öğrendiği ağaç oymacılığı sayesinde para kazanıyor.

ABD'li sanatçı Ben Young'dan etkilendi! Ürünlerini dünyaya satıyor - Sayfa 1

Dalış eğitmenliğini bırakıp, 2015'te Bodrum'dan İzmir Bornova'ya yerleşen Şamil Demirel, çeşitli işlerde çalıştıktan sonra hayalini kurduğu ahşap oymacılığını internetten video izleyerek, öğrendi.  Ihlamur ve zeytin ağaçlarını oyarak, yaptığı süs eşyalarını sıvı epoksi (reçine) ile birleştiren ve içine ampul koyup, aydınlık veren Demirel, dekoratif ürünleri internetten yurt dışına tanesi 1000- 2500 liradan satıyor.

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ABD'li sanatçı Ben Young'dan etkilendi! Ürünlerini dünyaya satıyor - Sayfa 2

Demirel, 2,5 yıl önce evinin bir odasında kurduğu atölyesinden, dünyanın farklı ülkelerine süs eşyası satıyor. Uzun masasında oymacılık yapan Demirel, önce ağacı, beton ve camla birleştirdi.

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ABD'li sanatçı Ben Young'dan etkilendi! Ürünlerini dünyaya satıyor - Sayfa 3

Demirel, son zamanlarda ise ABD'li sanatçı Ben Young'dan etkilenerek, 'epoksi' denilen kimyasal reçine ile ahşabı birleştirdi.

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ABD'li sanatçı Ben Young'dan etkilendi! Ürünlerini dünyaya satıyor - Sayfa 4

Sıvı madde olup, kuruyunca katılaşan ve zımpara ile şeffaflaşan epoksinin içine kendi oyduğu küçük ahşap hayvan objelerini yerleştiren ve sıvıyı renklendiren Demirel, farklı görünümlerde süs eşyaları yaptı.

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