ABD'li model Emily Knight yıkandığı suyu ve iç çamaşırlarını satıyor! Kazancı şok etti
Amerikalı ünlü model Emily Knight iç çamaşırlarını ve yıkandığı suyu satarak servet kazanıyor.
21 yaşındaki Amerikalı model, Emily Knight sosyal medyayı maddi kazanca dönüştürdü.. İnsanlar modelin yöntemi oldukça tuhaf ve mide bulandırıcı bulundu.
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Instagram'dan oldukça cüretkar poz paylaşan 21 yaşındaki model, bir süre sonra hayranlarından gelen teklifi değerlendirmeye başladı.
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Emily, her özel anını para karşılığında takipçilerine satmaya başladı.
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Bu işten para kazanmaya başlayan Emily, Los Angeles'dan Californiya'ya kadar bir çok hayranına küvet suyu ve iç çamaşırlarını satmaya başladı.
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