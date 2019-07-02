ABD'li kraliçe Jessica Michel Serfaty, Kaan Günay'ı kaptı

ABD'li kraliçe Jessica Michel Serfaty, Kaan Günay'ı kaptı

Amerikalı sosyal medya kraliçesi Jessica Michel Serfaty ve Türk iş insanı Kaan Günay'ın aşkı sosyal medyayı salladı.

ABD'li kraliçe Jessica Michel Serfaty, Kaan Günay'ı kaptı - Sayfa 1

Amerikalı model ve oyuncu Jessica Michel Serfaty, İngiliz oyuncu Ed Westwick’ten geçen yıl ayrılmıştı.
28 yaşındaki Serfaty, bugüne dek onlarca filmde küçük rollerde yer aldı, reklam filmlerinde oynadı. Halen ünlü markalar için modellik ve Instagram influencer'lığı yapıyor.

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ABD'li kraliçe Jessica Michel Serfaty, Kaan Günay'ı kaptı - Sayfa 2

Ünlü model Serfaty, 6 ay önce Amerika'nın en saygın üniversitelerinden Brown'da Makine Mühendisliği okuyan ve sonrasında yüksek lisans için Stanford Üniversitesi'ne giden Kaan Günay ile birlikteliğe başlamıştı. Dünyanın birçok ülkesine giderek aşk dolu pozlar paylaşan çift, büyük bir hayran kitlesi kazandı.

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ABD'li kraliçe Jessica Michel Serfaty, Kaan Günay'ı kaptı - Sayfa 3

Serfaty ile Günay nişanlandı. Michel, nişan haberini de sosyal medyadan duyurdu. ABD’de eğitim gören Kaan Günay, burada önemli iş çevresiyle bağlantılar edindi.

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ABD'li kraliçe Jessica Michel Serfaty, Kaan Günay'ı kaptı - Sayfa 4

Kaan Günay, ABD’de taksiler için dijital panolar hazırlayan bir şirketin ortağı.

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