ABD'li kraliçe Jessica Michel Serfaty, Kaan Günay'ı kaptı
Amerikalı sosyal medya kraliçesi Jessica Michel Serfaty ve Türk iş insanı Kaan Günay'ın aşkı sosyal medyayı salladı.
Amerikalı model ve oyuncu Jessica Michel Serfaty, İngiliz oyuncu Ed Westwick’ten geçen yıl ayrılmıştı.
28 yaşındaki Serfaty, bugüne dek onlarca filmde küçük rollerde yer aldı, reklam filmlerinde oynadı. Halen ünlü markalar için modellik ve Instagram influencer'lığı yapıyor.
Ünlü model Serfaty, 6 ay önce Amerika'nın en saygın üniversitelerinden Brown'da Makine Mühendisliği okuyan ve sonrasında yüksek lisans için Stanford Üniversitesi'ne giden Kaan Günay ile birlikteliğe başlamıştı. Dünyanın birçok ülkesine giderek aşk dolu pozlar paylaşan çift, büyük bir hayran kitlesi kazandı.
Serfaty ile Günay nişanlandı. Michel, nişan haberini de sosyal medyadan duyurdu. ABD’de eğitim gören Kaan Günay, burada önemli iş çevresiyle bağlantılar edindi.
Kaan Günay, ABD’de taksiler için dijital panolar hazırlayan bir şirketin ortağı.