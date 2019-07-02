ABD'li kraliçe Jessica Michel Serfaty, Kaan Günay'ı kaptı

Ünlü model Serfaty, 6 ay önce Amerika'nın en saygın üniversitelerinden Brown'da Makine Mühendisliği okuyan ve sonrasında yüksek lisans için Stanford Üniversitesi'ne giden Kaan Günay ile birlikteliğe başlamıştı. Dünyanın birçok ülkesine giderek aşk dolu pozlar paylaşan çift, büyük bir hayran kitlesi kazandı.