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ABD'li kahinden inanılmaz Michael Jackson iddiası: Hayaletiyle evliyim, öpüşmek istemiyor

ABD'li kahinden inanılmaz Michael Jackson iddiası: Hayaletiyle evliyim, öpüşmek istemiyor

Amerikalı kahin Kathleen Roberts'tan "Michael Jackson'un hayaletiyle evliyim" iddiası...

ABD'li kahinden inanılmaz Michael Jackson iddiası: Hayaletiyle evliyim, öpüşmek istemiyor

Amerikalı kahin Kathleen Roberts'ın vefat eden dünyaca ünlü şarkıcı Michael Jackson hakkında anlattıkları tüyler ürpertti. Jackson'un hayaletiyle evli olduğunu söyleyen Kahin, ünlü şarkıcının öpüşmekten hoşlanmadığını ve öpmeye çalıştığında ise kendisini korkuttuğunu söyledi.

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ABD'li kahinden inanılmaz Michael Jackson iddiası: Hayaletiyle evliyim, öpüşmek istemiyor

25 Haziran 2009'da hayatını kaybeden dünyaca ünlü şarkıcı Michael Jackson, vefatıyla hayranlarını büyük üzüntüye boğdu. Ölüm şekli günlerde gazete manşetlerinden düşmeyen ünlü şarkıcı, bu kez bambaşka bir şekilde gündemde.

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ABD'li kahinden inanılmaz Michael Jackson iddiası: Hayaletiyle evliyim, öpüşmek istemiyor

Amerika'da yaşayan Kathleen Roberts isimli kadın kahin, Jackson'ın hayaletiyle evli olduğunu iddia etti.

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ABD'li kahinden inanılmaz Michael Jackson iddiası: Hayaletiyle evliyim, öpüşmek istemiyor

Roberts, Michael Jackson'ın önce onun çocuksu kişiliğine, küçük el ve ayaklarına ilgi duyduğunu belirtti. Sonrasında ise aralarında oldukça inişli ve çıkışlı bir ilişkinin başladığından söz etti. 

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