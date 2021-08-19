ABD'li kahinden inanılmaz Michael Jackson iddiası: Hayaletiyle evliyim, öpüşmek istemiyor
Amerikalı kahin Kathleen Roberts'tan "Michael Jackson'un hayaletiyle evliyim" iddiası...
Amerikalı kahin Kathleen Roberts'ın vefat eden dünyaca ünlü şarkıcı Michael Jackson hakkında anlattıkları tüyler ürpertti. Jackson'un hayaletiyle evli olduğunu söyleyen Kahin, ünlü şarkıcının öpüşmekten hoşlanmadığını ve öpmeye çalıştığında ise kendisini korkuttuğunu söyledi.
25 Haziran 2009'da hayatını kaybeden dünyaca ünlü şarkıcı Michael Jackson, vefatıyla hayranlarını büyük üzüntüye boğdu. Ölüm şekli günlerde gazete manşetlerinden düşmeyen ünlü şarkıcı, bu kez bambaşka bir şekilde gündemde.
Amerika'da yaşayan Kathleen Roberts isimli kadın kahin, Jackson'ın hayaletiyle evli olduğunu iddia etti.
Roberts, Michael Jackson'ın önce onun çocuksu kişiliğine, küçük el ve ayaklarına ilgi duyduğunu belirtti. Sonrasında ise aralarında oldukça inişli ve çıkışlı bir ilişkinin başladığından söz etti.