ABD'li kadınlar 13 gol attı Tayland takımı maç sonu bakın ne yaptı

ABD'li kadınlar 13 gol attı Tayland takımı maç sonu bakın ne yaptı

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Tayland'ı 13-0 mağlup eden ABD, turnuva tarihinin en farklı galibiyetini elde etti. Tayland kadın futbol takımı oyuncuları maçın ardından çok konuşulacak bir harekete imza attı.

ABD'li kadınlar 13 gol attı Tayland takımı maç sonu bakın ne yaptı - Sayfa 1

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda E ve F gruplarında 3 maç yapıldı. Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın 5. gününde, E grubu'nda 1, F Grubu'nda iki maç sona erdi.

18
ABD'li kadınlar 13 gol attı Tayland takımı maç sonu bakın ne yaptı - Sayfa 2

Son dünya şampiyonu ABD, Tayland'ı 13-0 mağlup ederek turnuva tarihinin en farklı galibiyetini elde etti. 7 Temmuz'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele ediyor. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek.

28
ABD'li kadınlar 13 gol attı Tayland takımı maç sonu bakın ne yaptı - Sayfa 3

ABD'ye 13-0 mağlup olan Tayland Kadın Futbol takımı oyuncuları, müsabakanın ardından taraftarlara gidip özür diledi.

38
ABD'li kadınlar 13 gol attı Tayland takımı maç sonu bakın ne yaptı - Sayfa 4

Alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu: Yeni Zelanda-Hollanda: 0-1

F Grubu: Şili-İsveç: 0-2

ABD-Tayland: 13-0

48