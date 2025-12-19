ABD'li dev bankadan olay olacak altın tahmini! Gram ve çeyrek fiyatı...
2025 yılını inanılmaz rakamlarla tamamlamaya hazırlanan altın fiyatlarını yeni senede ne bekliyor? ABD'li Goldman Sachs 2026 yılı ons tahminini açıkladı. İslam Memiş de yükseliş yönlü öngörüsünü koruduğunu açıkladı ve gramda 8 bin liraya işaret etti.
Altın fiyatları yatırımcının odağında...Güne düşüşle başlayan gram altın 5 bin 955 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 9 bin 834 liradan, cumhuriyet altını ise 39 bin 181 liradan satılıyor. Altının onsu dün yüzde 0,9 artışla 4 bin 341 dolara çıktı. Ons altın şu sıralarda 4 bin 335 dolardan alıcı buluyor.
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan emtia fiyatlarına ilişkin yeni bir rapor geldi. Dev banka 2026 fiyat beklentilerini paylaştı.
ALTIN YÜKSELİŞ BEKLENİYOR
Goldman Sachs, merkez bankalarının yüksek talebi ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinden kaynaklanan desteğin altın fiyatlarını daha da yükselteceğini savundu.
Altında uzun pozisyon öneren banka, 2026 sonu ons altın tahminini 4.900 dolar olarak açıkladı. Banka, özel yatırımcılara yönelik çeşitlendirme eğiliminin artmasının bu tahmin için yukarı yönlü risk oluşturduğunu belirtti.