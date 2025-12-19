ABD'li dev bankadan olay olacak altın tahmini! Gram ve çeyrek fiyatı...

Altın fiyatları yatırımcının odağında...Güne düşüşle başlayan gram altın 5 bin 955 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 9 bin 834 liradan, cumhuriyet altını ise 39 bin 181 liradan satılıyor. Altının onsu dün yüzde 0,9 artışla 4 bin 341 dolara çıktı. Ons altın şu sıralarda 4 bin 335 dolardan alıcı buluyor.