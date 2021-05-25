ABD'li bilim insanlarından iyi haber: Hafif Covid-19'dan sonra bir ömür boyu antikor üretilebilir

ABD’de Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, hafif Covid-19 vakalarından aylar sonra, insanların vücutlarında hala corona virüse karşı antikorlar pompalayan bağışıklık hücreleri var. Bilim insanlarının bildirdiğine göre, bu tür hücreler bir ömür boyu varlığını sürdürebilir ve her zaman antikorları ortaya çıkarabilir.