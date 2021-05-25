ABD'li bilim insanlarından iyi haber: Hafif Covid-19'dan sonra bir ömür boyu antikor üretilebilir
ABD’li bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışmaya göre hafif Covid-19 enfeksiyonundan sonra bağışıklık hayat boyu sürme potansiyeline sahip. Araştırmacılar, enfeksiyonla savaşılmasının ardından kandaki antikorların hızlıca düştüğünü ancak antikor üreten bağışıklık hücrelerinin kemik iliğine göç ederek, corona virüsle yeniden karşılaşılma ihtimaline karşı sürekli olarak çalıştığını keşfetti.
ABD’de Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, hafif Covid-19 vakalarından aylar sonra, insanların vücutlarında hala corona virüse karşı antikorlar pompalayan bağışıklık hücreleri var. Bilim insanlarının bildirdiğine göre, bu tür hücreler bir ömür boyu varlığını sürdürebilir ve her zaman antikorları ortaya çıkarabilir.
Nature dergisinde yayımlanan bulgular, hafif Covid-19 vakalarının, kalıcı antikor koruması sağlayabileceğini ve tekrarlayan hastalık nöbetlerinin oldukça nadir olduğunu öne sürdü.
Ana akım medya verileri yanlış yorumladı
Çalışmanın başyazarı Dr. Ali Ellebedy, "Geçen sonbaharda, Covid-19 enfeksiyonundan sonra antikorların hızla azaldığına dair raporlar vardı ve ana akım medya bunu bağışıklığın uzun ömürlü olmadığı anlamına geldiği şeklinde yorumladı. Ama bu veriler yanlış yorumlandı. Antikor düzeylerinin akut enfeksiyondan sonra düşmesi normaldir, ancak sıfıra inmezler; plato eğrisine sahip olurlar....
11 ay sonra antikor üreten hücreler: Burada, insanlarda ilk semptomlardan 11 ay sonra antikor üreten hücreler bulduk. Bu hücreler yaşayacak ve insanların hayatlarının geri kalanı için antikor üretecek. Bu, uzun süreli dokunulmazlık için güçlü bir kanıt" ifadelerini kullandı.