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ABD'li bankadan Türk bankaları için 'Al' tavsiyesi

ABD'li bankadan Türk bankaları için 'Al' tavsiyesi

Bank of America, Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası ve Yapı Kedi için 'Al' tavsiyesi verirken; sürdürülebilir yüzde 30 ile öz sermaye karlılığı açısından Türk özel bankalarının iyi bir değer sunduğunu belirtti.

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ABD'nin en büyük ikinci bankası Bank of America (BofA), bugün yayınladığı raporda Türk özel sektör bankaları için "Al" tavsiyesi verdi. Ekonomim'de yer alan habere göre Banka, sürdürülebilir yüzde 30 ile öz sermaye karlılığı açısından Türk özel bankalarının iyi bir değer sunduğunu belirtti. BofA, Türk bankaları ile ilgili yaptığı değerlendirmede “Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası ve Yapı Kedi için 'Al' notlarımız bulunuyor. Halkbank ve Vakıfbank için düşük performans notlarımızı yineliyoruz” olarak belirtti.

BofA'nın yaptığı değerlendirme şöyle:

"Sürdürülebilir yüzde 30 ile öz sermaye karlılığı açısından Türk özel bankalarının iyi bir değer sunduğuna inanıyoruz. İş Bankası'nın alıcısıyız, Akbank, Garanti Bankası ve Yapı Kredi'nin notları düşük, kamu bankaları Halkbank ve Vakıfbank’ın notları ise düşük.

Türk özel bankalarının öz kaynak kârlılığının yüzde 30'un üzerinde gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu, uzun vadeli öz kaynak kârlılığı varsayımlarımızdan daha yüksektir. TL bazında yaklaşık yüzde 65 veya dolar bazında yüzde 25 toplam getiri ile değerlemelerin cazip olduğunu düşünüyoruz. Akbank (Nötr'den yükseltildi), İş Bankası (Düşük performanstan yükseltildi), Garanti Bankası ve Yapı Kedi için 'Al' notlarımız bulunuyor. Düşük karlılık, sınırlı sermaye tamponları ve sektörün üzerinde PB katsayıları nedeniyle Halkbank ve Vakıfbank için düşük performans notlarımızı yineliyoruz"

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