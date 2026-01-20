ABD'li bakandan yeni FED Başkanı için çarpıcı açıklama

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni ABD Merkez Bankası (Fed) başkanını haftaya açıklayabileceğini bildirdi.

Abone ol

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bessent, yeni Fed başkanına ilişkin soruya cevap verdi. Bessent, yeni Fed başkanı için "dört harika" adayları olduğunu belirterek, "Bu Başkan'ın (Trump) kararı ve sanırım önümüzdeki hafta gibi bu konuda bir açıklama yapacaktır." dedi.

Bir gazetecinin ABD ile Avrupa arasında uzun süreli bir ticaret savaşı çıkma olasılığı sorusuna Bessent, "Neden bu noktaya atlıyoruz? Neden en kötü senaryoyu düşünüyorsunuz? Derin bir nefes alın." şeklinde cevap verdi.

İsmi geçen Fed başkan adayları

Halihazırdaki Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresi Mayıs 2026'da dolacak.

Yeni dönem Fed başkanlığı için varlık yönetim şirketi BlackRock'ta yönetici olan Rick Rieder, Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ve eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh olmak üzere dört isim öne çıkıyor.