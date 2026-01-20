BIST 12.772
DOLAR 43,29
EURO 50,76
ALTIN 6.593,97
HABER /  DÜNYA

ABD'li bakandan yeni FED Başkanı için çarpıcı açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD'li bakandan yeni FED Başkanı için çarpıcı açıklama

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni ABD Merkez Bankası (Fed) başkanını haftaya açıklayabileceğini bildirdi.

Abone ol

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bessent, yeni Fed başkanına ilişkin soruya cevap verdi.  Bessent, yeni Fed başkanı için "dört harika" adayları olduğunu belirterek, "Bu Başkan'ın (Trump) kararı ve sanırım önümüzdeki hafta gibi bu konuda bir açıklama yapacaktır." dedi.

Bir gazetecinin ABD ile Avrupa arasında uzun süreli bir ticaret savaşı çıkma olasılığı sorusuna Bessent, "Neden bu noktaya atlıyoruz? Neden en kötü senaryoyu düşünüyorsunuz? Derin bir nefes alın." şeklinde cevap verdi.

 İsmi geçen Fed başkan adayları

Halihazırdaki Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresi Mayıs 2026'da dolacak.

Yeni dönem Fed başkanlığı için varlık yönetim şirketi BlackRock'ta yönetici olan Rick Rieder, Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ve eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh olmak üzere dört isim öne çıkıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Tüfekle vurulmuş! Aksaray'da 11 yaşındaki çocuk kanlar içinde bulundu: 2 gözaltı
Tüfekle vurulmuş! Aksaray'da 11 yaşındaki çocuk kanlar içinde bulundu: 2 gözaltı
İsrail, AB'yi İran Devrim Muhafızlarını "terör örgütü" olarak tanımaya çağırdı
İsrail, AB'yi İran Devrim Muhafızlarını "terör örgütü" olarak tanımaya çağırdı
DEM Partili Tuncer Bakırhan, Bahçeli'yi hedef aldı! "Sen kuru temizlemeci misin?"
DEM Partili Tuncer Bakırhan, Bahçeli'yi hedef aldı! "Sen kuru temizlemeci misin?"
Kazakistan Anayasası yeniden yazılabilir
Kazakistan Anayasası yeniden yazılabilir
Temsa'dan İrlanda, Portekiz ve İtalya'ya 65 yeni araç teslimatı
Temsa'dan İrlanda, Portekiz ve İtalya'ya 65 yeni araç teslimatı
A Milli Futbol Takımı'nın dünya sıralamasındaki yeri açıklandı
A Milli Futbol Takımı'nın dünya sıralamasındaki yeri açıklandı
Türk Deniz Kuvvetleri, NATO görevleri kapsamında çok sayıda tatbikata katılacak
Türk Deniz Kuvvetleri, NATO görevleri kapsamında çok sayıda tatbikata katılacak
Gazze Barış Kurulu'na davet edilen Ermenistan kararını verdi
Gazze Barış Kurulu'na davet edilen Ermenistan kararını verdi
Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye emekli aylığı çağrısı
Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye emekli aylığı çağrısı
Tunus'taki sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti
Tunus'taki sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti
5,1 büyüklüğünde deprem oldu
5,1 büyüklüğünde deprem oldu
Lavrov: Filistin Devleti kurulmadan Orta Doğu'da istikrar sağlanamaz
Lavrov: Filistin Devleti kurulmadan Orta Doğu'da istikrar sağlanamaz