ABD'li aktör Ansel Elgort taciz iddialarına yanıt verdi! Geçmişimden utanıyorum

Hiçbir zaman kimseyi taciz etmedim. Doğru olan şu ki ; 2014’te ben 20 yaşımdayken Gabby ile legal ve karşılıklı rızanın olduğu bir ilişkimiz vardı. Maalesef ayrılık sürecini iyi yönetemedim. Ona cevap vermeyi bıraktım ve bu birine yapılabilecek en acımasız şeylerden birisi.