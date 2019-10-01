Abdi Algül hayatını kaybetti Yeşilçam ustasının son hali içler acısıydı
Yeşilçam sinemasında pek çok filmde yer alan Abdi Algül hayatını kaybetti. Kemal Sunal komedilerinin unutulmaz oyuncusu, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Geçtiğimiz yıl hem maddi sıkıntı çektiği hem de sağlık sorunları yaşadığı haberiyle gündeme gelen Yeşilçam'ın usta isimlerinden Abdi Algül'ün acı haberi geldi. Algül, eşi ile birlikte İstanbul'un Fatih Cankurtaran Mahallesi’nde yaşıyordu.
Kemal Sunal’ın ‘Sakar Şakir’ isimli filminde senaryo gereği yanan bakkal dükkânının yanında, çok zor şartlarda ikamet eden Abdi Algül'ün ölüm haberini Onur Akay duyurdu. Algül, son dönemde sadece 3 aylık yaşlılık maaşı ile geçinmeye çalışıyordu.
Geçen sene uzun yıllar işsiz kaldığından dert yanan Algül, hatırlanmamaktan dolayı üzgün olduğundan bahsetmişti. Ayrıca sağlık sorunları da yaşayan usta oyuncu, ölümünden önce bastonla yürüyebiliyordu.
Algül, son olarak 1978 yılında Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı 'İyi Aile Çocuğu' filminde oynamıştı.