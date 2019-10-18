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AB'den ABD-Türkiye açıklamasıyla ilgili açıklama: Not ettik

AVRUPA Birliği (AB) Konseyi'nden, 'tüm askeri harekatlara ara verilmesine ilişkin ABD-Türkiye açıklamasının not edildiği' bildirildi.

Türkiye ve ABD'nin Barış Pınarı Harekatıyla ilgili dün Ankara'da yaptıkları görüşmenin ardından Brüksel'de AB Liderler Zirvesi'nde bir aya gelen üye ülke devlet ve hükümet başkanları, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sonuç bildirgesi yayımladı.

Harekat kınandı ve IŞİD ile mücadeleyi tehdit ettiği savunuldu

Bildirgede, "AB, Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusundaki tek taraflı askeri harekatını kınıyor" ifadelerine yer verilirken, harekatın, Avrupa güvenliğini ve IŞİD ile mücadeleyi tehdit ettiği savunuldu. 

"AB Konseyi, tüm askeri harekatlara ara verilmesine ilişkin ABD-Türkiye açıklamasını not eder" denilen bildirgede, birliğin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeleri takip etmeye devam edeceği kaydedildi.

Bildirgede, üye ülkelerin, 14 Ekim tarihindeki AB Dış İlişkiler Konseyi'nde konuya ilişkin alınan kararları onayladığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

Yeniden askeri harekatına son vermesi çağrısı yapıldı

"Türkiye'ye yeniden askeri harekatına son vermesi, birliklerini geri çekmesi ve uluslararası insani hukuka uyması çağrısında bulunuyoruz. 14 Ekim'deki Konsey kararlarının ardından üye ülkelerin silah ihracatını askıya aldığını hatırlatıyoruz."

Bildirgede ayrıca, 'AB'nin ciddi boyuttaki göçmen kriziyle mücadele etmeye devam edeceği, bu konuda üye ülkeleri de desteklemeyi sürdüreceği' ifade edildi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleriyle ilgili de 14 Ekim'deki AB Dış İlişkiler Konseyi'nde alınan kararların onaylandığı belirtilen bildirgede, AB'nin Güney Kıbrıs ile birlik içinde olduğu vurgulandı.

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