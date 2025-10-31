BIST 10.961
ABD’den vize açıklaması: Randevu süresi kısaldı mı?

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ankara’daki büyükelçilikten alınacak B1 ve B2 vize randevularının ortalama süresinin 15 güne indiğini açıkladı. Büyükelçi Tom Barrack, "Türkiye’deki vize randevuları için süreleri önemli ölçüde kısaltırken, güvenlik ve tarama standartlarımızı da güçlü şekilde koruyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından güncellenen “Küresel Vize Bekleme Süreleri” listesine göre, Ankara’daki ABD Büyükelçiliğinden iş (B1) ve turizm (B2) amaçlı vize başvurusu için alınabilecek bir sonraki randevunun ortalama süresi 15 gün olarak açıklandı.

Güncelleme öncesinde listede yer alan bilgiye göre, Ankara’daki büyükelçilik için bu sürenin yaklaşık 5 ay olduğu görülüyordu.

Gelişmeye ilişkin değerlendirmede bulunan ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, X platformundaki paylaşımında, “Konsolosluk ekibimiz sayesinde, Türkiye'deki vize randevularının sürelerini önemli ölçüde iyileştirip kısaltırken, aynı zamanda güçlü güvenlik ve tarama standartlarımızı da koruyoruz.” ifadelerini kullandı.

