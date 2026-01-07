BIST 12.059
ABD'den Venezuela operasyonuyla ilgili açıklama! Bilanço duyuruldu

ABD'den Venezuela operasyonuyla ilgili açıklama! Bilanço duyuruldu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Venezuela'da Nicolas Maduro ile eşinin yakalandığı operasyona ilişkin ilk net açıklamasını yaptı. Pentagon'dan yapılan açıklamada, söz konusu operasyonda 7 ABD askerinin yaralandığı duyuruldu.

ABD'nin geçtiğimiz cumartesi günü Venezuela'ya düzenlediği operasyon ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Operasyonda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, başkent Karakas'ta ABD güçleri tarafından yakalanarak New York'a götürülmüştü.

PENTAGON BİLANÇOYU DUYURDU

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Venezuela'da Nicolas Maduro ile eşinin yakalandığı operasyona ilişkin ilk kez net bir bilanço açıkladı. Pentagon'dan ismi açıklanmayan bir yetkili, Nicolas Maduro ile eşinin yakalandığı operasyonda 7 ABD askerinin yaralandığını söyledi.

Yetkili, ABD medyasına yaptığı açıklamada operasyonda yaralanan askerlerden 2'sinin hala iyileşme sürecinde olduğunu, 5 askerin ise tamamen iyileştiğini belirtti. Pentagon yetkilisi, "Bu son derece karmaşık ve yıpratıcı görevin bu kadar az yaralanmayla ve başarıyla icra edilmiş olması, savaşçılarımızın uzmanlığının bir göstergesidir" ifadelerini kullandı. Yetkili ayrıca, sahadaki can kayıplarına ilişkin değerlendirmenin devam ettiğini ve bunun ABD istihbarat uzmanları tarafından yürütüldüğünü belirtti.

MADURO HAKİM KARŞISINA ÇIKMIŞTI

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ABD'nin cumartesi günü Venezuela'ya düzenlediği operasyonda yakalanmıştı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi hakkında New York'ta iddianame düzenlenerek suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro hakkında uyuşturucu ve silah bulundurma suçlamalarıyla ilgili iddianame hazırlandığını bildirmişti. Maduro ve eşi, ilk olarak ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin (DEA) New York genel merkezine götürülmüş, burada kimlik tespiti, parmak izi ve resmi gözaltı işlemleri yapılmıştı. İkili daha sonra Brooklyn'deki New York Metropolitan Federal Gözetim Merkezi'ne getirilmişti.

MADURO SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Pazartesi günü hakim karşısına çıkarılan Maduro, uyuşturucu kaçakçılığı ve silah bulundurma suçlamalarını reddederek, "Ben masumum, suçlu değilim, dürüst biriyim, hala ülkemin başkanıyım" ifadelerini kullanmıştı. Cilia Flores ise tercüman aracılığıyla yaptığı konuşmada hakkındaki suçlamaları reddederek, "Tamamen suçsuzum ve masumum" demişti.

ABD
