ABD'den sonra Fransa da karıştı! Eylemciler polisle çatışıyor
2016 yılında polis aracında ölen siyahi Adama Traore için Paris Adliye binasında görülen dava sırasında protesto düzenlenirken, bir grup gösterici polisle çatıştı.
ABD’de siyahi George Floyd’un polis şiddetiyle ölümünün ardından birçok ülkede ırkçılık karşıtı gösteriler düzenleniyor. Fransa’da Paris’in kuzey banliyösünde 2016 yılında 24 yaşındaki Adama Traore adlı siyahi, jandarma tarafından karakola götürülürken araçta hayatını kaybetmişti.
Ölümü için "kalp krizi" denmişti
Aynı yıl yapılan açıklamada Traore’nin kalp rahatsızlığı bulunduğu ve polis aracında geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü açıklanmıştı. Traore’nin ailesi ise adli rapora itiraz etmişti. Traore’nin kız kardeşi Assa’nın çağrısı üzerine bugün Paris Mahkemesinde görülen dava sırasında Paris Adliyesi önünde toplanan bir grup, hayatını kaybeden Traore için anma ve polis şiddetine karşı gösteri düzenledi.
Adama Traore'nin ablası Assa Traore, gösteride yaptığı konuşmada, "Bugünkü mücadelemiz sadece Traore ailesinin değil, aynı zamanda sizin de mücadeleniz. Bugün (ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi) George Floyd için mücadele ettiğimiz zaman Adama Traore için de mücadele ediyoruz." diye konuştu.
Polis biber gazıyla müdahale etti
Göstericilerle gerginlik yaşayan polis, onlara biber gazıyla müdahale etti. Polis kaynaklarına göre gösteriye 19 bin kişi katıldı. Eylemde sarı yelekliler de yer aldı. Adama Traore'nin ailesinin talebi üzerine adli tıpta yapılan inceleme sonucunda açıklanan raporda, siyahi gencin, polisin müdahalesiyle boğularak öldüğü belirtildi.Traore, 19 Temmuz 2016'da, kimlik kontrolü sırasında yaşanan gerilim sonrası karakola götürülmek üzere bindirildiği polis aracında hayatını kaybetmişti.