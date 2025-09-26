BIST 11.378
ABD'den son dakika Türkiye paylaşımı! Trump'tan sürpriz açıklaması

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldiği dünkü görüşmesini, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik dostluk mesajının da yer aldığı bir video ile paylaştı.

Beyaz Saray, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump'ı bir araya getiren görüşmeden anların yer aldığı bir video yayınladı.

'ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELMEK BENİM İÇİN BİR ZEVK'

Trump'ın dün Oval Ofis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben söylediği, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmek benim için bir zevk. Biz uzun zamandır dostuz ve kendisi çok saygı duyulan bir adam." cümlesiyle paylaşılan videoda, Erdoğan'ın Beyaz Saray ziyaretinden farklı kesitler yer aldı.

Beyaz Saray, paylaşımında, Trump'ın söz konusu cümlesinin sonuna ABD ve Türk bayrağını yan yana koydu.

