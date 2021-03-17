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ABD'den sipariş yağıyor Hatay'da bedavaya topluyor paraya para demiyor

Anadolu Ajansı
ABD'den sipariş yağıyor Hatay'da bedavaya topluyor paraya para demiyor

HATAY ilinde yaşayan 45 yaşındaki Müslüm Avar doğadan bedavaya topladığı ürünü işleyerek paraya para demiyor.

ABD'den sipariş yağıyor Hatay'da bedavaya topluyor paraya para demiyor

HATAY Altınözü ilçesinde yaşayan  45 yaşındaki girişimci Müslüm Avar, doğada serbest yetişen meyan köklerini değerlendirdi. Avar, kurduğu fabrikada işleyip çay ve çubuk haline getirerek iç ve dış piyasaya pazarlıyor. 

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ABD'den sipariş yağıyor Hatay'da bedavaya topluyor paraya para demiyor

Hatay'ın çeşitli bölgelerinden meyan kökü toplatan veya bitkileri hazır alan Avar, teknolojik imkanlarla ürünleri işleyerek çay ve kuru tüketim için çubuk haline getiriyor. 

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ABD'den sipariş yağıyor Hatay'da bedavaya topluyor paraya para demiyor

Yurt içi pazarlara 20 yıldan beri meyan çayı ve çubuğu satan 45 yaşındaki Avar, 10 yıldır ürünlerini Ürdün, Mısır, Dubai, ABD ve Çin'e de pazarlıyor.

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ABD'den sipariş yağıyor Hatay'da bedavaya topluyor paraya para demiyor

Yurt içi ve dışı satışlardan yıllık ortalama 1 milyon lira kazanan Avar, meyan kökü çayı ve çubuğunu yurt dışına daha fazla gönderebilmek için çalışıyor. 

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