ABD'den Rusya'ya rest: Derhal askerlerinizi çekin!

ABD'nin Rusya'ya derhal gerilimi düşürme ve Ukrayna sınırlarındaki askeri yığınağını geri çekme çağrısında bulunmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Putin, "ABD'nin Rusya'nın temel kaygılarının göz ardı ettiği şimdiden açık" dedi.

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov görüştü.

ABD, Rusya’nın güvenlik endişelerinin giderilmesi için fikir/metin alışverişinde bulunulmasının önemine değindi.

ABD, Rusya’nın ivedilikle tansiyonu düşürmesini, Ukrayna sınırından asker ve silahları çekmesini talep etti.

Putin'den Ukrayna açıklaması

Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna konusunda Batı'nın iki ana güvenlik taleplerini karşılamadığını söyledi. Rusya lideri Putin ve Macaristan Başbakanı Orban, Kremlin'de yaptıkları görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Rusya'nın temel kaygılarının göz ardı edildiği şimdiden açık"

Ukrayna konusuna değinen Putin, ABD'nin güvenlik garantilerine yanıtı hakkında "Rusya'nın temel kaygılarının göz ardı edildiği şimdiden açık. ABD yanıtlarında, Rusya'nın güvenlik garantilerine ilişkin tekliflerinin temel noktalarını görmezden geldi." dedi.

Polonya'dan destek geldi

Polonya, Ukrayna'ya savunma alanında destek vermeye hazır olduğunu açıkladı. Ukrayna'yı ziyaret eden Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Kiev'de Ukraynalı mevkidaşı Denis Şmıgal ile bir araya geldi.

Morawiecki, Şmıgal ile düzenlediği ortak basın toplantısında, enerji, savunma ve insani yardım alanlarında Ukrayna'ya destek vermeye hazır olduklarını vurguladı, Polonya'da 27 Ocak'ta Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını destekleyen bir kararın kabul edildiğini hatırlattı.

Polonya Başbakanı ayrıca, Ukrayna'ya füze, topçu mühimmatı, uçaksavar füzesi, hafif havan topları, insansız hava araçları ve çeşitli savunma silahı yardımında bulunacaklarını belirtti.

Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliği ülkeleri arasında dayanışmanın önemine de işaret ederek bağımsız ve demokratik Ukrayna'nın, tüm Avrupa ülkelerinin çıkarına olacağını söyledi.