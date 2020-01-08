HABER /  DÜNYA

ABD'den Kuveyt'teki üssünden çekilme kararı! İran krizi dengeleri değiştiriyor

Gece geç saatlerde İran'ın, Irak'ta ABD'ye ait 2 üssü füzelerle vurmasının ardından ABD'den dikkat çeken bir karar geldi. ABD Kuveyt'teki Camp Arifjan üssünden çekiliyor. Kuveyt Savunma Bakanı, ABD'nin üsten 3 gün içinde çekileceğini belirten bir mektup aldığını açıkladı.

Tüm dünyanın endişe içinde takip ettiği İran-ABD krizi Ortadoğu'da tüm dengeleri alt üst etmeye devam ediyor.

Gelen son dakika haberine göre ABD, Kuveyt'teki Camp Arifjan üssünden çekilme kararı aldığı ortaya çıktı. 

Kuveyt Savunma Bakanı, ABD'nin Kuveyt'teki üslerinden biri olan Camp Arifjan'ın komutanından resmi bir mektup aldığını açıkladı.

3 gün içerisinde çekilecekler 

Reuters'ın haberine göre Kuveytli bakan mektupta Amerikan güçlerinin üsten 3 gün içerisinde çekileceği bilgisinin verildiğini duyurdu. Mektubun beklenmedik olduğunu söyleyen Kuveyt Savunma Bakanı, ABD Savunma Bakanlığı ile iletişim kurulduğu belirtti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Irak Başbakanı'ndan çarpıcı açıklama: Saldırı öncesi İran'dan sesli mesaj aldım
Guardiola Merih Demiral için çıldırıyor! Rekor teklife bakın
Bahçeli'den FETÖ eleştirisi! Sekiz ayaktan yedisi oldu ama biri ilerlemiyor
Erdoğan-Putin zirvesi! Masada kritik konular vardı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi istifa etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umre uyarısı! Turistik yere çevirdiniz
ÖNCEKİ HABERLER
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Malta maçı kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin anlaştığı Simon Falette İstanbul'da
Lufthansa Tahran uçuşlarını iptal etti
Soğuk havalarda iç ısıtan çorba tarifi erişteli nohut çorbası nasıl yapılır?
10 yıllık pasaport harcı 2020 kaç para oldu ne kadar arttı?
Siyer sınavı 2020 tarihleri başvuru ne zaman?
Yorumlar