ABD'den Kuveyt'teki üssünden çekilme kararı! İran krizi dengeleri değiştiriyor

Gece geç saatlerde İran'ın, Irak'ta ABD'ye ait 2 üssü füzelerle vurmasının ardından ABD'den dikkat çeken bir karar geldi. ABD Kuveyt'teki Camp Arifjan üssünden çekiliyor. Kuveyt Savunma Bakanı, ABD'nin üsten 3 gün içinde çekileceğini belirten bir mektup aldığını açıkladı.

Tüm dünyanın endişe içinde takip ettiği İran-ABD krizi Ortadoğu'da tüm dengeleri alt üst etmeye devam ediyor.

Gelen son dakika haberine göre ABD, Kuveyt'teki Camp Arifjan üssünden çekilme kararı aldığı ortaya çıktı.

Kuveyt Savunma Bakanı, ABD'nin Kuveyt'teki üslerinden biri olan Camp Arifjan'ın komutanından resmi bir mektup aldığını açıkladı.

3 gün içerisinde çekilecekler

Reuters'ın haberine göre Kuveytli bakan mektupta Amerikan güçlerinin üsten 3 gün içerisinde çekileceği bilgisinin verildiğini duyurdu. Mektubun beklenmedik olduğunu söyleyen Kuveyt Savunma Bakanı, ABD Savunma Bakanlığı ile iletişim kurulduğu belirtti.