ABD'den gelip Çanakkale'ye yerleştiler! Sebebi ise bakın ne

Sözlerinin devamında Haglung "Sessiz ve sakin bir yer arıyorduk. Buraya geldiğimizde tam istediğimiz gibi bir köy bulduk. Köyün toprakları bolluk ve bereket dolu. Bu köye yerleşmemizin bir diğer sebebi ise Kaz Dağları'nın muhteşem coğrafyasından kaynaklanıyor. Buradaki köylülerden çok şey öğrendik" diye konuştu.