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HABER /  DÜNYA

ABD'den flaş D. Akdeniz hamlesi! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor

TÜRKİYE'nin Oruç Reis için 5 gün önce ilan ettiği Navtex Doğu Akdeniz'de gerilimi zirveye ulaştırdı. Ankara-Atina hattındaki gerilimi körükleyecek bir adım da ABD'den geldi. ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Amerikan donanmasının en yeni deniz üssünün Yunanistan'a gitmeye hazırlandığını açıkladı.

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Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de karşılıklı Naxtex ilanlarıyla başlayan gerilim her geçen gün artarken (ABD), bölgede tansiyonu yükseltecek bir adım attı. ABD Atina'ya son derece kritik bir askeri destek hazırlığında. Bölgede Yunan hükümeti ve Güney Kıbrıs'a destek veren ABD, donanmanın en yeni deniz üssünü Yunanistan'a göndermeye hazırlanıyor.

Büyükelçi duyurdu

Amerikan donanmasının en yeni deniz üssü Yunanistan'a gitmeye hazırlanıyor. ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt'ın açıklamasına göre yüzen dev üs, İtalya'dan ayrılıp yakın zamanda Yunan kıyılarına ulaşacak. 

Türkiye'yi kınamışlardı

ABD, sondaj geriliminde Yunan hükümeti ve Güney Kıbrıs'a destek veriyor. Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Meis açıklarına Oruç Reis gemisini göndermesini provokasyon olarak nitelendirip kınamıştı.

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