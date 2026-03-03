ABD'den 15 ülkedeki vatandaşlarına uyarı! Derhal terk edin

ABD, İsrail ile birlikte İran'a saldırı başlattı. Tahran, ABD'nin Orta Doğu'daki üslerini hedef alarak misilleme yaptı. İran'ın saldırıları üzerine alarma geçen ABD Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki 15 ülkede bulunan vatandaşları için acil tahliye uyarısında bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla Orta Doğu savaş alanına döndü. Saldırılarda dini lider Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkilisi ve vatandaşını kaybeden İran, hem İsrail'e hem de ABD'nin Orta Doğu'daki üslerine füze saldırılarıyla karşılık verdi.

ABD'den 15 ülkedeki vatandaşlarına seyahat uyarısı: Derhal terk edin

ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki 15 ülkeye yönelik artan güvenlik riskleri nedeniyle Amerikan vatandaşlarına derhal bölgeden ayrılmaları çağrısında bulunan bir seyahat uyarısı yayımladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, artan güvenlik riskleri nedeniyle Orta Doğu'daki 15 ülkeye seyahat uyarısı yayımladı.Amerikan vatandaşlarına söz konusu ülkelerden ticari veya sivil imkanlarla derhal ayrılmaları çağrısı yapıldı.

Bölgedeki güvenlik durumunun hızla kötüleşebileceği ve ani gelişmeler yaşanabileceği vurgulandı.

Uyarı, ABD-İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle tırmanan çatışmalar sonrası geldi. Çatışmalarda İran lideri Hamaney dahil üst düzey yetkililer ve 555 sivil hayatını kaybetti.



ABD VATANDAŞLARINA ACİL SEYAHAT UYARISI

İran'ın saldırılarında kayıplar veren ABD, bölgedeki vatandaşları için acil uyarı yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Müsteşarı Mora Namdar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, bakanlığın Orta Doğu'daki ülkelere yönelik güvenlik uyarısını güncelledi.

Namdar, Orta Doğu'daki 15 ülkedeki ABD vatandaşlarına "ciddi güvenlik riskleri" nedeniyle bulundukları ülkelerden bir an önce ayrılmaları konusunda çağrı yaptı.

Açıklamada, bölgede güvenlik durumunun İran'ın saldırıları nedeniyle hızla kötüleşebileceği ve ani gelişmeler yaşanabileceği vurgulanarak, ABD vatandaşlarının bulundukları ülkelerde kalmaya devam etmeleri halinde ciddi risklerle karşı karşıya kalabilecekleri vurgulandı.

SEYAHAT UYARISI YAPILAN ÜLKELER

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın tahliye çağrısı yaptığı ülkeler şöyle:

Bahreyn

Mısır

İran

Irak

İsrail

Filistin

Ürdün

Kuveyt

Lübnan

Umman

Katar

Suudi Arabistan

Suriye

Birleşik Arap Emirlikleri

Yemen