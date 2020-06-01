ABD'deki protestolarda son durum
ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle ölmesinin ardından çıkan olaylarda ateş yükselmeye devam ediyor.
Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünü protesto etmek üzere Beyaz Saray önünde toplanan yüzlerce gösterici ile polis arasında gergin anlar yaşandı.
ABD genelinde salı gününden bu yana devam eden Floyd gösterileri, başkent Washington'da hafta sonuna damgasını vurdu. ABD hükumetinin başkent Washington’da tüm iletişimleri yerel saatle 01.00 ve 06.00 arasında kestiği ifade edildi.
Cumartesi gecesi yaşanan şiddet içerikli eylemlerin ardından pazar günü akşam saatlerinde yine Beyaz Saray çevresinde bir araya gelen yüzlerce gösterici, "Floyd için adalet" sloganları altında polis şiddetini protesto etti.
Güvenlik güçlerinin kapattığı Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Parkı'nın etrafında buluşan göstericiler, "Adalet yoksa huzur yok", "Nefes alamıyorum", "Siyahların hayatı önemlidir" gibi sloganlar attı.